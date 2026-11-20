Despre asta vorbeam în articolul precedent, despre o bază nesigură, pe care e greu să construiești, însă e ușor să dărâmi. Am pierdut cu Bosnia (&Herțegovina) într-un mod frustrant, care ne-a expus goliciunile și… lipsa norocului! Deși acesta s-a manifestat la început, la șutul lui Bîrligea, scăpat ca un săpun de portarul advers. Dar apoi? O grămadă de situații promițătoare de contraatac, irosite la ultima pasă sau la nivel de viziune, de continuare. Trebuia să majorăm, era clar că la un moment dat gazdele se vor aduna și vor începe să ne preseze. S-a întâmplat după pauză, când am văzut de ce băiatul ăla mai tânăr, dar și mai talentat, îl ține pe bancă pe Man la PSV Eindhoven. Iar pentru Man salvarea e un alt transfer, de parcă acolo unde se va duce nu se poate repeta povestea! Bajraktarevic ne-a dat în ultimele întâlniri două goluri de kinogramă, demne de orice retrospectivă. Dar înainte de acesta de marți, am avut-o noi, centrat, la marginea careului, dar Corbu a înălțat… zmeul! În loc de 2-0 pentru noi, ne-am trezit egalați. Iar apoi, înainte de prostia lui Rațiu de la golul doi, emblematică pentru evoluția sa, tot Rațiu își bătuse joc de o fază de atac pe care tot el o crease, dar ce folos?! În această campanie de uitat, dar nu de iertat, Rațiu se înscrie și el cu brio în categoria coautor la goluri primite, alături de Răzvan Marin, la acea pasă cu capul la portar de la 25 de metri!

Una peste alta, indiferent ce se va întâmpla la acel baraj de rămânere în divizia B a Ligii Națiunilor, e clar că aici ne e locul, cel mult aici. Vor urma peste un an preliminarii europene, iar cel mai bun lucru care ni se poate întâmpla ar fi să cădem cu o Spanie, o Franță sau o Anglie. Măcar în meciurile astea nu ne mai mințim că avem șanse și tocmai de-aia am putea arăta mai decent. Și am mai vedea și noi niște jucători adevărați la București.