Principalele patru cauze ale accidentelor în care au murit oameni, în acest an, în județ

O analiză mai detaliată a polițiștilor suceveni privind accidentele rutiere grave din județul Suceava din acest an a identificat principalele patru cauze de producere a acestora, indicatorii fiind foarte importanți pentru ca acțiunile de control să fie direcționate spre principalele nereguli care duc la accidente.

Din punct de vedere statistic, în primele 9 luni din 2026, în județul Suceava s-au produs 84 accidente rutiere grave (-17), soldate cu 46 persoane decedate (+7), 44 răniți grav (-22) și 48 răniți ușor (-4).

Dacă per total numărul de accidente grave este ceva mai mic decât în 2025, se observă că cel mai trist indicator, al decedaților, este în creștere.

Conform analizei, principalele cauze ale accidentelor rutiere grave în primele 9 luni ale anului 2026 au fost, în ordine, viteza neadaptată la condițiile de drum, deplasare neregulamentară a pietonilor pe partea carosabilă, conducerea sub influența alcoolului și depășirea neregulamentară.

Dacă viteza și depășirile au fost tot timpul principalele cauze generatoare ale accidentelor, surprinde faptul că au fost atât de multe accidente cu pietoni, dar și că alcoolul a ajuns a treia cauză a accidentelor.

Comisarul-șef Ionuț Epureanu, adjunct în cadrul IPJ Suceava, a anunțat că, plecând și de la această analiză, începând de luni, 19 octombrie, polițiștii din cadrul Serviciului Rutier Suceava, împreună cu formațiunile de profil din județ, au dat startul unei serii de activități dedicate prevenirii accidentelor rutiere în care sunt implicați pietonii, combaterii traversărilor neregulamentare, precum și a unor informări preventiv-educative pe linie de pietoni.

Activitățile vor fi desfășurate până în data de 26 octombrie 2026 și vor viza în special conștientizarea tuturor categoriilor de participanți la trafic cu privire la importanța respectării normelor rutiere în vederea prevenirii accidentelor de circulație și a creșterii siguranței pe drumurile publice.

De subliniat, așadar, că nu accidentele pe trecerile de pietoni sunt marea problemă, cât deplasarea neglijentă a pietonilor pe partea carosabilă și traversarea neregulamentară, mai ales în mediul rural.

În acest sens, polițiștii desfășoară mai intens și acțiuni preventive în școli, educație rutieră cu elevii, cei care prezintă risc ridicat de accidente în calitate de pietoni.

Acțiuni preventive în școli

Polițiștii suceveni recomandă participanților la trafic:

– Traversați numai prin locurile permise

– Asigurați-vă temeinic înainte de a păși pe carosabil

– Respectați semnificația culorilor semaforului

– Evitați folosirea telefonului mobil în timpul traversării

– Copiii trebuie supravegheați și îndrumați permanent.