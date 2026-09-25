Autoritatea pentru Reformă Feroviară din România a anunțat că a fost pus oficial în circulație primul tren electric nou PESA, debut care trebuia să aibă loc cel puțin cu câteva luni mai devreme.

Prima rută pe care a intrat acest tren este Iași-Brașov, un tren interregional operat de CFR Călători.

Acest tren poate fi folosit și de suceveni, spre Brașov, însă cu legătură din Roman sau Bacău.

Și mai important este anunțul că un lot mai consistent de trenuri electrice noi va intra în circulație în perioada imediat următoare. Printre rutele deservite apar și tronsoanele Suceava-Pașcani-Iași. Așadar, măcar un tren electric nou ar urma să deservească această rută, probabil la rangul de Regio.

În luna ianuarie a acestui an, un prim tren electric nou PESA a ajuns la Suceava, în teste, care au continuat spre Iași și pe alte linii spre Moldova.

Întregul contract deja semnat privește 62 de trenuri electrice noi, care vor fi livrate în România în trei loturi, pe parcursul câtorva ani.

Trenurile PESA, fabricate în Polonia, reprezintă în sfârșit o achiziție de rame electrice noi, nu la mâna a doua. În general, în ultimii ani, s-a mers pe achiziția de trenuri la mâna a doua (companiile private) ori pe locomotive sau vagoane vechi, dar retehnologizate și modernizate (cazul CFR Călători).

Primul tren electric nou a fost pus în circulație pe o rută din Moldova. Următoarele trenuri ar urma să circule și pe rute legate de Suceava