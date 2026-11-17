Vineri, 13 noiembrie, a avut loc primul Silent Party din Suceava. Evenimentul cultural, dedicat în special tinerilor și axat pe muzică electronică, a fost organizat de către Asociația Artele Tinerilor la Nevada Pub din Suceava.

În cadrul acestei premiere locale, un tânăr artist debutant în vârstă de 20 ani din Suceava, DJ Shoom Yuga, a avut ocazia să mixeze muzică techno pe consolă în fața publicului. Simultan, pe o altă frecvență, DJ Vlado, un DJ cu experiență, a mixat muzică drum & bass pe vinyl-uri. Totodată, participanții au beneficiat de posibilitatea de a reda propria muzică preferată prin tehnologia mobilă Bluetooth pe o a treia frecvență. Fiecare a putut alege în căști canalul dorit și schimba oricând frecvența, creând o experiență personalizată.

„Primul Silent Party din Suceava s-a dovedit a fi o inițiativă inedită de revitalizare a vieții de noapte locale. Prin oferirea unui context propice exprimării tinerilor artiști și a pasionaților de muzică electronică, evenimentul a păstrat liniștea la orele târzii, muzica fiind mixată de DJ și ascultată de public exclusiv prin intermediul căștilor primite la intrarea în local.

Scopul acestui tip de eveniment este de a oferi comunității posibilitatea de a se distra, socializa și asculta muzica preferată la finalul săptămânii, fără a grăbi participanții să plece cât mai repede acasă, oferindu-le în schimb timp suficient pentru recreere alături de persoane care împărtășesc aceleași pasiuni”, spun organizatorii.

Aceștia transmit mulțumiri tuturor celor care și-au făcut timp și au fost interesați să participe la această primă ediție și promit că vor depune eforturile necesare pentru ca și alte ediții similare să aibă loc pe viitor în Suceava.