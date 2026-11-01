Primul eșec stagional pentru fotbalistele de la CSU Suceava

Nou promovata CSU Suceava a suferit prima înfrângere în Liga a II-a de fotbal feminin, duminică, în etapa a VIII-a. Formația antrenată de Marcel Irimie a fost învinsă în derbiul rundei, la Roman, de către echipa gazdă, Vulpițele Galbene. 2-0 a fost scorul final, sucevencele terminând partida în inferioritate numerică după eliminarea de pe teren a Patriciei Morar, produsă în minutul 62.

În urma acestui eșec, CSU Suceava a coborât pe poziția a treia în clasamentul Seriei I, fiind depășită cu un punct de Vulpițele Galbene Roman și Concordia Chiajna. Formația ilfoveană are însă un meci în plus disputat.

În următoarea etapă, ultima a turului, CSU Suceava va juca pe teren propriu cu Oțelul Galați, duminică, 8 noiembrie, de la ora 11:00.

CSU Suceava: Alexia Grigore – Iuliana Parasca, Lenuța Horodnic, Francesca Bosânceanu, Naomi Leontescu, Medeea Isac, Emima Morar, Mădălina Popovici, Patricia Morar, Paraschiva Moțco, Iustina Ciubotariu. Rezerve: Andreea Pașcan, Alexia Hrușcovschi, Larisa Sauță, Cosmina Vacaru, Nicoleta Petruleac, Rebeca Țibuleac, Alexandra Toderaș, Georgiana Robu.