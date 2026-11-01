Fotbal

Primul eșec stagional pentru fotbalistele de la CSU Suceava

Primul eșec stagional pentru fotbalistele de la CSU Suceava
Primul eșec stagional pentru fotbalistele de la CSU Suceava

Nou promovata CSU Suceava a suferit prima înfrângere în Liga a II-a de fotbal feminin, duminică, în etapa a VIII-a. Formația antrenată de Marcel Irimie a fost învinsă în derbiul rundei, la Roman, de către echipa gazdă, Vulpițele Galbene. 2-0 a fost scorul final, sucevencele terminând partida în inferioritate numerică după eliminarea de pe teren a Patriciei Morar, produsă în minutul 62.

În urma acestui eșec, CSU Suceava a coborât pe poziția a treia în clasamentul Seriei I, fiind depășită cu un punct de Vulpițele Galbene Roman și Concordia Chiajna. Formația ilfoveană are însă un meci în plus disputat.

În următoarea etapă, ultima a turului, CSU Suceava va juca pe teren propriu cu Oțelul Galați, duminică, 8 noiembrie, de la ora 11:00.

CSU Suceava: Alexia Grigore – Iuliana Parasca, Lenuța Horodnic, Francesca Bosânceanu, Naomi Leontescu, Medeea Isac, Emima Morar, Mădălina Popovici, Patricia Morar, Paraschiva Moțco, Iustina Ciubotariu. Rezerve: Andreea Pașcan, Alexia Hrușcovschi, Larisa Sauță, Cosmina Vacaru, Nicoleta Petruleac, Rebeca Țibuleac, Alexandra Toderaș, Georgiana Robu.

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