Primele patru clasate sunt despărțite de trei puncte în fruntea Ligii a IV-a

Progresul Frătăuții Vechi a reușit cea mai categorică victorie a rundei a IX-a a Ligii a IV-a după ce a dispus cu 8-0 de Dream Team Ipotești, prin golurile marcate de Alexandru Zaharie (3), Tudor Racocea (3), Erik Andriiciuc și Gabriel Rotar.

Într-un alt joc al etapei, CS Gura Humorului a învins cu 2-1 pe Forest Pătrăuți, obținând astfel primul succes stagional pe teren propriu. Golurile învingătorilor au fost înscrise de Mario Măcărescu și Răzvan Costin.

Rezultate:

Viitorul Fălticeni – Minerul Iacobeni 1-2

Stejarii Dragomirnei – Rarăul Câmpulung Moldovenesc 1-1

Moldova Drăgușeni – Bucovina Dărmănești 5-0

Dream Team Ipotești – Progresul Frătăuții Vechi 0-8

Viitorul Liteni – Academica Gălănești 2-9

CS Gura Humorului – Forest Pătrăuți 2-1

CS Vicovu de Sus – Bucovina Rădăuți 6-0

Clasament

1 Academica Gălănești 9 8 0 1 52-14 24p

2 Minerul Iacobeni 9 8 0 1 35-7 24p

3 CS Vicovu de Sus 9 7 0 2 39-7 21p

4 Rarăul Câmpulung 9 6 3 0 24-8 21p

5 Viitorul Fălticeni 9 5 0 4 23-18 15p

6 Stejarii Dragomirnei 9 4 1 4 16-15 13p

7 Forest Pătrăuţi 9 4 1 4 18-21 13p

8 Progresul Frătăuții Vechi 9 4 0 5 30-20 12p

9 Viitorul Liteni 9 4 0 5 18-23 12p

10 Bucovina Dărmănești 9 3 1 5 17-25 10p

11 Moldova Drăgușeni 9 3 0 6 21-31 9p

12 CS Gura Humorului 9 2 0 7 17-39 6p

13 Bucovina Rădăuți 9 2 0 7 6-36 6p

14 Dream Team Ipotești 9 0 0 9 4-56 0p