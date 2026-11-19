Prima insulă ecologică digitalizată pentru colectarea deșeurilor din municipiul Suceava a fost deja amplasată în cartierul Obcini, în cadrul programului de modernizare a salubrizării stradale, finanțat din fonduri nerambursabile.

Primarul municipiului Suceava, Vasile Rîmbu, a declarat că instalarea acestui prim modul reprezintă începutul tranziției către un sistem modern de gestionare a gunoiului, promis încă din luna august. Noile ansambluri sunt sisteme supraterane etanșe, concepute pentru a elimina mirosurile neplăcute și a împiedica accesul neautorizat sau împrăștierea deșeurilor. Fiecare insulă este poziționată pe o platformă betonată și are cinci module distincte, codificate pe culori pentru colectarea separată a următoarelor tipuri de deșeuri: biodegradabil – maro; rezidual – negru; sticlă – verde; plastic și metal – galben; hârtie și carton – albastru. Noile containere sunt prevăzute cu fante de acces securizate și cititoare electronice, urmând să înlocuiască treptat vechile platforme de colectare.

Proiectul vizează achiziția și punerea în funcțiune a 100 de astfel de insule ecologice digitalizate în toate cartierele orașului. Investiția are o valoare totală de peste 8,24 milioane de lei (fără TVA), fondurile fiind asigurate din surse nerambursabile, gestionate prin Administrația Fondului pentru Mediu.

Potrivit graficului anunțat de municipalitate, toate cele 100 de insule ecologice urmează să fie montate și date în folosință până în primăvara anului viitor. Primarul Rîmbu a mai spus că în perioada următoare administrația locală va prezenta și ghidul de utilizare, astfel încât cetățenii arondați acestor puncte de colectare să se familiarizeze cu modul de accesare a containerelor digitalizate.