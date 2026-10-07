Actualitate

Primarul Vasile Rîmbu: „Vremea lucrărilor făcute la repezeală a trecut!”

Primarul Vasile Rîmbu: „Vremea lucrărilor făcute la repezeală a trecut!”
Primarul Vasile Rîmbu: „Vremea lucrărilor făcute la repezeală a trecut!”

Vremea bună permite continuarea lucrărilor de asfaltare în municipiul Suceava, strada Dimitrie Cantemir fiind printre cele anunțate de administrație ca fiind aproape finalizate. Pentru această stradă, primarul Vasile Rîmbu a anunțat turnarea stratului de uzură și a subliniat că echipele de constructori care au contract cu Primăria Suceava nu fac rabat de la calitate.

„Cuvintele capătă greutate doar atunci când utilajele își termină treaba. Pe strada Dimitrie Cantemir suntem exact în acel moment: se toarnă stratul de uzură. Dragi suceveni, vremea lucrărilor făcute la repezeală sau incomplet a trecut de mult. Precum vedeți, astăzi noi punem accent doar pe execuție curată, rigoare tehnică și zero abateri de la calitate”, a declarat Vasile Rîmbu al Sucevei.

Acest lucru se face prin disciplină de șantier, coordonarea constructorilor și o atenție sporită pentru finisaje, inclusiv amenajarea corectă a bordurilor și a trotuarelor, astfel încât spațiul urban să devină cu adevărat funcțional și curat.

„Disciplina rămâne aceeași pentru toate proiectele aflate în lucru sau pregătite pentru execuție”, a precizat primarul, pentru a evidenția că efectele se concretizează în lucrări durabile, executate la timp și fără compromisuri care să necesite reparații succesive după doar câteva luni de la recepție.

Primarul Vasile Rîmbu: „Vremea lucrărilor făcute la repezeală a trecut!”
Primarul Vasile Rîmbu: „Vremea lucrărilor făcute la repezeală a trecut!”
Primarul Vasile Rîmbu: „Vremea lucrărilor făcute la repezeală a trecut!”
Primarul Vasile Rîmbu: „Vremea lucrărilor făcute la repezeală a trecut!”
Primarul Vasile Rîmbu: „Vremea lucrărilor făcute la repezeală a trecut!”
Primarul Vasile Rîmbu: „Vremea lucrărilor făcute la repezeală a trecut!”
Primarul Vasile Rîmbu: „Vremea lucrărilor făcute la repezeală a trecut!”
Primarul Vasile Rîmbu: „Vremea lucrărilor făcute la repezeală a trecut!”

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