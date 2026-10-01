Administrație

Primarul Vasile Rîmbu revine cu scuze pentru derapajul verbal din ședința Consiliului Local

Primarul Vasile Rîmbu
Primarul Vasile Rîmbu

Derapajul verbal al primarului Vasile Rîmbu, petrecut în cadrul ședinței de miercuri a Consiliului Local Suceava, a fost urmat de încă o serie de scuze. După ce expresia populară „bătuți cu leuca în cap”, folosită la nervi de primarul Vasile Rîmbu, a devenit virală, primarul a reacționat joi și pe pagina sa de Facebook, prezentând scuze pentru limbajul non-academic. Totodată, a încercat să explice și contextul tensionat care a declanșat întreaga scenă. Acesta spune că, în mod paradoxal, „leuca” a monopolizat dezbaterea post-ședință, deși miza reală a fost una de natură financiară pentru buzunarele sucevenilor.

Conflictul a izbucnit la dezbaterea proiectului referitor la solicitarea producătorului BioEnergy de majorare a prețului de producție al energiei termice, o creștere care primise deja avizul ANRE. Vasile Rîmbu spune că motivat de dorința de a evita ca măsura să afecteze financiar locuitorii cu locuințele racordate la sistemul centralizat de termoficare, a depus un amendament prin care propunea ca această diferență de preț să fie suportată integral de la bugetul local, prin subvenție.

„Amendamentul meu spunea ceva foarte simplu: această creştere să NU ajungă în factura sucevenilor. Adică administraţia să preia creşterea, nu cetăţeanul. Atât”, a explicat primarul. În momentul în care proiectul nu a întrunit numărul necesar de voturi din cauza opoziției sau abținerii unor consilieri, Rîmbu a răbufnit, folosind expresia „loviți cu leuca-n cap”.

În mesajul său public, Vasile Rîmbu a recunoscut că exprimarea nu a avut „virtuți diplomatice” și a acceptat criticile de rigoare. Totuși, a precizat clar că refuză să își ceară scuze pentru faptul că a reacționat când a văzut respinsă o măsură de protecție socială.

„Nu voi cere scuze pentru faptul că m-am enervat văzând respinsă o soluţie prin care încercam să protejez factura oamenilor. Şi nici nu voi transforma acum totul într-o dramă”, a adăugat Rîmbu.

În finalul intervenției sale, primarul nu s-a putut abține de la a trimite o săgeată către consilierii locali, exprimându-și speranța că, la următoarele proiecte majore ale Sucevei, vor citi documentele până la capăt înainte de a ridica mâna la vot. Pentru a închide polemica, Rîmbu a atașat și o notă explicativă, amintind că expresia criticată are un sens strict figurat, definind o persoană zăpăcită sau confuză, fără conotații triviale. Primarul a prezentat scuze și în timpul ședinței CL, de miercuri.

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