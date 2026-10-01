Primarul Vasile Rîmbu revine cu scuze pentru derapajul verbal din ședința Consiliului Local

Derapajul verbal al primarului Vasile Rîmbu, petrecut în cadrul ședinței de miercuri a Consiliului Local Suceava, a fost urmat de încă o serie de scuze. După ce expresia populară „bătuți cu leuca în cap”, folosită la nervi de primarul Vasile Rîmbu, a devenit virală, primarul a reacționat joi și pe pagina sa de Facebook, prezentând scuze pentru limbajul non-academic. Totodată, a încercat să explice și contextul tensionat care a declanșat întreaga scenă. Acesta spune că, în mod paradoxal, „leuca” a monopolizat dezbaterea post-ședință, deși miza reală a fost una de natură financiară pentru buzunarele sucevenilor.

Conflictul a izbucnit la dezbaterea proiectului referitor la solicitarea producătorului BioEnergy de majorare a prețului de producție al energiei termice, o creștere care primise deja avizul ANRE. Vasile Rîmbu spune că motivat de dorința de a evita ca măsura să afecteze financiar locuitorii cu locuințele racordate la sistemul centralizat de termoficare, a depus un amendament prin care propunea ca această diferență de preț să fie suportată integral de la bugetul local, prin subvenție.

„Amendamentul meu spunea ceva foarte simplu: această creştere să NU ajungă în factura sucevenilor. Adică administraţia să preia creşterea, nu cetăţeanul. Atât”, a explicat primarul. În momentul în care proiectul nu a întrunit numărul necesar de voturi din cauza opoziției sau abținerii unor consilieri, Rîmbu a răbufnit, folosind expresia „loviți cu leuca-n cap”.

În mesajul său public, Vasile Rîmbu a recunoscut că exprimarea nu a avut „virtuți diplomatice” și a acceptat criticile de rigoare. Totuși, a precizat clar că refuză să își ceară scuze pentru faptul că a reacționat când a văzut respinsă o măsură de protecție socială.

„Nu voi cere scuze pentru faptul că m-am enervat văzând respinsă o soluţie prin care încercam să protejez factura oamenilor. Şi nici nu voi transforma acum totul într-o dramă”, a adăugat Rîmbu.

În finalul intervenției sale, primarul nu s-a putut abține de la a trimite o săgeată către consilierii locali, exprimându-și speranța că, la următoarele proiecte majore ale Sucevei, vor citi documentele până la capăt înainte de a ridica mâna la vot. Pentru a închide polemica, Rîmbu a atașat și o notă explicativă, amintind că expresia criticată are un sens strict figurat, definind o persoană zăpăcită sau confuză, fără conotații triviale. Primarul a prezentat scuze și în timpul ședinței CL, de miercuri.