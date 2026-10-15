Primarul Vasile Rîmbu: Închiderea balcoanelor NU dublează impozitul pe clădiri

O alertă propagată în spațiul public în ultimele zile, referitoare la aplicarea noului Cod al amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor (CATUC), care ar face ca simpla închidere a balconului să ducă la plata unui impozit dublu pentru întreaga locuință, a creat panică și la nivel local. Joi, primarul municipiului Suceava, Vasile Rîmbu, a clarificat interpretările eronate care circulă în spațiul public.

Primarul a explicat că închiderea exterioară a balconului nu modifică suprafața supusă impozitării locuințelor, motiv pentru care Direcția de Impozite și Taxe Locale nu are temei juridic pentru a crește sumele datorate bugetului local. Mai mult, Rîmbu a subliniat că foarte multe balcoane au fost închise chiar prin intermediul programelor publice de reabilitare energetică derulate de municipalitate, unde oamenii au respectat întocmai proiectele tehnice aprobate.

Blocurile renovate din centrul Sucevei

Întrebat despre o altă informație care s-a propagat în spațiul public, anume că majorarea cu 100% a impozitului pe locuință se va face și în situația în care peretele dintre o cameră și balcon a fost dărâmat pentru extinderea camerei, primarul Sucevei a avut o reacție ironică la adresa unor astfel de scenarii. „Mă și văd luând mandate de la procurori ca să intrăm în casele oamenilor, să facem procese-verbale de constatare, dacă mai au sau nu perete între sufragerie și balcon”, a declarat acid Vasile Rîmbu.

„Îi rog pe suceveni să dea dovadă de discernământ”

Deși reacția primarului mai taie din elanul zvonurilor alarmiste, modificările aduse de Legea nr. 169/2026 sunt reale. Noul Cod urbanistic prevede majorarea cu 100% a impozitului pe clădiri, însă pentru situațiile de construire neautorizată care nu au fost regularizate. Penalizarea se aplică din momentul în care autoritatea locală constată abaterea pe teren și curge până când proprietarul intră în legalitate sau desființează lucrarea ilegală.

Pentru simpla închidere a balconului, noul cadru legislativ vine chiar cu o simplificare. Dacă blocul nu este monument istoric, lucrarea se poate face doar în baza unei notificări prealabile depuse la primărie, fără autorizație de construire. Proprietarul are nevoie de un proiect tehnic simplificat făcut de un arhitect, trebuie să respecte aspectul unitar al fațadei și are nevoie de acordul a două treimi din asociația de proprietari.

Pentru unirea balconului cu sufrageria, care este o modificare structurală, demolarea zidului de sub fereastră, lărgirea golului sau desființarea parapetului nu se pot face prin simplă notificare, ci este obligatorie o expertiză tehnică, un releveu și o autorizație de construire.

Executarea lucrărilor fără notificarea primăriei sau cu nerespectarea proiectului tehnic atrage amenzi între 5.000 și 50.000 de lei. Modificările structurale (dărâmarea pereților interiori) realizate fără autorizație de construire pot fi sancționate cu amenzi generale cuprinse între 50.000 și 1.000.000 de lei, în funcție de impactul asupra siguranței întregului imobil. Pe lângă componenta financiară, proprietarii care au modificat apartamentele pot avea probleme și la vânzare. Băncile resping dosarele de credit ipotecar sau refinanțare dacă schița cadastrală din acte nu coincide cu realitatea din teren, blocând tranzacțiile. Prin urmare, sucevenilor care au doar geamuri montate la balcon nu li se vor dubla taxele. În schimb, cei care au făcut demolări interioare vor trebui să facă demersuri pentru intrarea în legalitate.

Întrebat dacă instituția pe care o conduce este pregătită să facă față unei avalanșe de cereri din partea proprietarilor speriați care vor dori, peste noapte, să își „regularizeze” balcoanele închise de ani de zile, primarul Vasile Rîmbu a declarat că o astfel de aglomerație ar bloca Serviciul Urbanism. „Îi rog pe suceveni să dea dovadă de discernământ și să nu blocheze primăria cu dosare făcute din auzite sau de frica unor interpretări SF apărute pe rețelele sociale. Dacă doar v-ați pus termopane la balcon acum zece ani, stați liniștiți, nu trebuie să faceți cozi la ghișee pentru nici o regularizare. Serviciul Urbanism are de gestionat proiecte pentru dezvoltarea orașului, nu timp de pierdut cu ștampile pe hârtii inutile, generate de o alarmă falsă. Evident, cine știe că a dărâmat stâlpi sau pereți de rezistență prin casă trebuie să intre în legalitate, dar asta este cu totul altă discuție și se face cu responsabilitate, nu la grămadă”, a precizat primarul Vasile Rîmbu.