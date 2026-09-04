Primarul Vasile Rîmbu este mulțumit de cum se lucrează la noul drum pe două benzi din zona Școlii Gimnaziale Nr. 8 și a Grădiniței Nr. 5 din Suceava

Primarul Sucevei, Vasile Rîmbu, a anunțat că un nou drum pe două benzi este amenajat în zona Școlii Gimnaziale Nr. 8 și a Grădiniței Nr. 5 din municipiul Suceava, în cadrul unui proiect menit să fluidizeze traficul și să crească siguranța copiilor. Vasile Rîmbu a precizat că lucrările la acest drum se realizează „la foc continuu”, urmând ca noul traseu rutier să fie unul mai sigur și mai fluent. „Acestea sunt fapte, nu teorii despre siguranța copiilor. Ne îngrijorau pe toți nodurile rutiere din cartiere, mai ales cele din proximitatea școlilor”, a transmis Vasile Rîmbu. El a precizat că traficul desfășurat în prezent pe o singură bandă îngustă spre cele două unități de învățământ va fi înlocuit cu un drum pe două benzi, conceput inclusiv pentru facilitarea accesului și preluării copiilor. „Calvarul circulației înghesuite pe o singură bandă îngustă spre Școala Gimnazială nr. 8 și Grădinița nr. 5 va fi înlocuit în curând cu un drum sigur, <drop and go>, fluent, pe două benzi, la care se lucrează dinamic, la foc continuu”, a precizat primarul Vasile Rîmbu.

El a subliniat că investiția face parte din strategia administrației locale de a direcționa fondurile către proiecte considerate prioritare pentru cartierele Sucevei.

„Așa cum știți, chiar de la începutul mandatului am resetat prioritățile, iar banii economisiți îi investim, iar acesta este un exemplu clar, direct în cartiere, în siguranța copiilor noștri”, a mai transmis primarul Sucevei.