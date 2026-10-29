Primarul Vasile Rîmbu: Consiliul Local Suceava riscă să ajungă în „Patrulaterul morții” și „Triunghiul Bermudelor”

Primarul de Suceava, Vasile Rîmbu, a început ședința Consiliului Local de joi dimineața cu un scurt discurs în care le-a cerut consilierilor locali să-și amintească jurământul depus în urmă cu 2 ani.

Rîmbu a declarat că, la preluarea mandatului, toți au jurat cu mâna pe Biblie și pe Constituția României că vor acționa doar în interesul cetățenilor orașului. În opinia primarului, cei doi ani care au trecut au dovedit sucevenilor că jurământul depus „nu a fost o simplă formalitate” și că atunci când interesele cetățenilor sunt pe primul loc, „rezultatele nu întârzie să apară”. Vasile Rîmbu a afirmat că acțiunile administrației s-au realizat „fără poziții de ghiocel”, „contracte de publicitate”, „sinecuri” și fără prioritizarea intereselor „oamenilor de partid”.

Edilul și-a explicat intervenția din debutul ședinței deliberativului prin aceea că „energia din această sală s-a schimbat”, aspect pe care îl constată „cu mare îngrijorare”, și că s-a ajuns într-un „Triunghi al Bermudelor” sau „Patrulater al morții”. „Directivele de partid” și „calculele politice”, „intervenția altor structuri” au ajuns să domine asupra votului consilierilor, lucru „nepermis și ilegal”. „Oamenii n-au votat partide și șefi de partid pentru a administra orașul”, a spus Rîmbu, făcând apel la consilierii PSD cu care a plecat împreună la drum, să nu uite sloganul de campanie „Facem Suceava bine”.

„Fac un apel ferm să ne întoarcem la jurământul depus acum 2 ani. Șefii de partid se schimbă, partidele vin și pleacă, dar deciziile pe care noi le luăm aici pentru cetățenii acestui oraș rămân”, a declarat Vasile Rîmbu, care le-a mai cerut consilierilor „să lăsăm ordinele de partid la ușă”.