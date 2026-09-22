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Primarul Vasile Rîmbu anunță finalizarea lucrărilor pe strada Vișinilor din municipiul Suceava

Primarul Vasile Rîmbu anunță finalizarea lucrărilor pe strada Vișinilor din municipiul Suceava
Primarul Vasile Rîmbu anunță finalizarea lucrărilor pe strada Vișinilor din municipiul Suceava

O nouă arteră din municipiul Suceava a fost reabilitată integral. Primarul Vasile Rîmbu a anunțat, marți, finalizarea lucrărilor de modernizare pe strada Vișinilor din cartierul Zamca, catalogând proiectul drept o „misiune îndeplinită” în campania extinsă de refacere a infrastructurii urbane. Lucrările au vizat o transformare radicală a zonei, acoperind reamenajarea completă a carosabilului, a trotuarelor și a spațiilor verzi. Potrivit municipalității, proiectul a fost executat conform unor standarde riguroase de calitate impuse pe toate șantierele deschise în oraș. Pentru a ilustra amploarea schimbării, edilul-șef a publicat și o serie de imagini „înainte și după”, care scot în evidență degradarea anterioară a străzii comparativ cu noul aspect modern și curat.

Un aspect subliniat de administrația locală este componenta ecologică a proiectului. În ciuda complexității lucrărilor de extindere sau aliniere a trotuarelor și a zonelor verzi, niciun copac nu a fost tăiat pe parcursul execuției. Această abordare vine ca răspuns la dorința sucevenilor de a păstra intactă vegetația matură din cartiere.

Modernizarea străzii Vișinilor face parte dintr-un plan integrat dedicat întregii zone. Primăria municipiului Suceava derulează în această perioadă un program intens de reabilitări în Zamca, vizând un pachet de artere intens circulate. Pe lista extinsă a investițiilor din acest perimetru se mai află străzi precum Narciselor, Dimitrie Cantemir și Nicolae Costin.

„Mergem mai departe, cartier cu cartier!”, a transmis primarul Vasile Rîmbu, arătând că echipele de muncitori vor fi mutate succesiv în alte zone ale orașului unde infrastructura necesită reparații capitale sau modernizări urgente.

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