Primarul Vasile Rîmbu anunță finalizarea lucrărilor pe strada Vișinilor din municipiul Suceava

O nouă arteră din municipiul Suceava a fost reabilitată integral. Primarul Vasile Rîmbu a anunțat, marți, finalizarea lucrărilor de modernizare pe strada Vișinilor din cartierul Zamca, catalogând proiectul drept o „misiune îndeplinită” în campania extinsă de refacere a infrastructurii urbane. Lucrările au vizat o transformare radicală a zonei, acoperind reamenajarea completă a carosabilului, a trotuarelor și a spațiilor verzi. Potrivit municipalității, proiectul a fost executat conform unor standarde riguroase de calitate impuse pe toate șantierele deschise în oraș. Pentru a ilustra amploarea schimbării, edilul-șef a publicat și o serie de imagini „înainte și după”, care scot în evidență degradarea anterioară a străzii comparativ cu noul aspect modern și curat.

Un aspect subliniat de administrația locală este componenta ecologică a proiectului. În ciuda complexității lucrărilor de extindere sau aliniere a trotuarelor și a zonelor verzi, niciun copac nu a fost tăiat pe parcursul execuției. Această abordare vine ca răspuns la dorința sucevenilor de a păstra intactă vegetația matură din cartiere.

Modernizarea străzii Vișinilor face parte dintr-un plan integrat dedicat întregii zone. Primăria municipiului Suceava derulează în această perioadă un program intens de reabilitări în Zamca, vizând un pachet de artere intens circulate. Pe lista extinsă a investițiilor din acest perimetru se mai află străzi precum Narciselor, Dimitrie Cantemir și Nicolae Costin.

„Mergem mai departe, cartier cu cartier!”, a transmis primarul Vasile Rîmbu, arătând că echipele de muncitori vor fi mutate succesiv în alte zone ale orașului unde infrastructura necesită reparații capitale sau modernizări urgente.