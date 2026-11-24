Lucrările de modernizare în perimetrul Cartodrom – Aleea Jupiter – Școala Gimnazială Nr. 8 au fost finalizate, a anunțat, marți, primarul municipiului Suceava, Vasile Rîmbu. Proiectul înseamnă trotuare refăcute, zone verzi extinse și noi locuri de parcare, continuând seria recepțiilor recente din cartierul George Enescu.

Rîmbu a subliniat, printr-o postare pe contul său de socializare, că reconfigurarea zonei demonstrează că dezvoltarea infrastructurii auto nu trebuie să se facă în detrimentul spațiilor verzi. Potrivit acestuia, intervențiile au vizat atât infrastructura subterană, cât și amenajarea de suprafață, asigurând o legătură mai sigură între Aleea Jupiter și unitatea de învățământ din apropiere.

„În perimetrul Cartodrom – Aleea Jupiter – Școala Generală Nr. 8, am finalizat «arhitectura» vizibilă, dar și cea invizibilă a normalității. S-a făcut ordine! Acum avem mai mult loc pentru mașini, trotuare, dar și mai mult spațiu verde pentru oameni. Lăsând la o parte ușurința și siguranța cu care comunică acum Aleea Jupiter cu Școala Generală nr. 8, conturul modern arată că a fost mereu un fals conflict între spațiile verzi și locurile de parcare”, a transmis Vasile Rîmbu.

Primarul Vasile Rîmbu anunță finalizarea lucrărilor în zona Cartodrom – Aleea Jupiter, din municipiul Suceava

Primarul a precizat că, dincolo de cele peste 700 de locuri de parcare ce urmează să fie finalizate în cursul anului viitor, obiectivul principal al administrației a fost crearea unei „respirații urbane ordonate și moderne” pentru întregul cartier.

Anunțul vine la doar câteva zile după ce Vasile Rîmbu a marcat încheierea lucrărilor pe Aleea Jupiter, prilej cu care a lansat un apel către locuitorii din zonă pentru păstrarea investițiilor realizate din bani publici. „Aleea Jupiter a ajuns la capătul drumului spre normalitate, devenind o cronică a modernizării și a răbdării unui oraș care începe să se facă bine. (…) Aici, pe Aleea Jupiter, adevăratul test abia acum începe. Mă refer la parteneriatul continuu între cei care administrează și cei care locuiesc acolo. Noi ne-am făcut partea. De azi, a păstra locul așa cum arată acum depinde de toți și de fiecare”, a subliniat șeful executivului sucevean.

Aceste investiții fac parte dintr-un program mai amplu de reabilitare a infrastructurii rutiere și pietonale din municipiu. Anterior, administrația locală a redat circulației străzile Dimitrie Cantemir și Nicolae Costin. Deși cele două artere sunt deja funcționale și utilizate de șoferi, primăria a anunțat că echipele de muncitori vor reveni în scurt timp pentru aplicarea marcajelor rutiere, trasarea locurilor de parcare, montarea indicatoarelor de circulație. „Nu ne oprim. Mergem mai departe pe următorul șantier. Stradă cu stradă, cartier cu cartier, fără pauze nejustificate”, a afirmat primarul Vasile Rîmbu.

Primarul Vasile Rîmbu anunță finalizarea lucrărilor în zona Cartodrom – Aleea Jupiter, din municipiul Suceava

Primarul Vasile Rîmbu anunță finalizarea lucrărilor în zona Cartodrom – Aleea Jupiter, din municipiul Suceava

Primarul Vasile Rîmbu anunță finalizarea lucrărilor în zona Cartodrom – Aleea Jupiter, din municipiul Suceava