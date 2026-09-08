Primarul Tomiță Onisii spune că lucrările la noua creșă din Liteni vor fi finalizate până la sfârșitul anului

La început de an școlar, primarul din Liteni, Tomiță Onisii, a venit cu vești bune pentru familiile tinere din acest oraș și din localitățile învecinate, acesta anunțând că lucrările la noua creșă aflată în construcție ar putea fi finalizate până la sfârșitul acestui an, cu mult înaintea termenului prevăzut în contract. Tomiță Onisii a precizat că pentru realizarea investiției, contractul este încheiat pentru o perioadă de doi ani, însă ritmul lucrărilor arată că noua creșă ar putea fi finalizată mai devreme.

„Din discuțiile avute, constructorul încearcă ca până la sfârșitul acestui an să finalizeze creșa. Tind să cred că așa va fi, pentru că se vede la cum lucrează acolo”, a declarat Onisii.

El a subliniat că noua creșă face parte din seria investițiilor derulate în ultimii ani de administrația locală din Liteni pentru dezvoltarea și modernizarea infrastructurii educaționale.

Clădirea creșei va avea o suprafață desfășurată de aproximativ 1.250 de metri pătrați și va fi construită conform standardelor nZEB, care vizează un consum redus de energie și un nivel ridicat de eficiență energetică. Primarul din Liteni a mai spus că noua creșă va beneficia de panouri fotovoltaice și panouri solare pentru producerea apei calde, sisteme moderne de încălzire în pardoseală și ventilație, precum și de o izolație performantă. De asemenea, spațiile interioare sunt proiectate astfel încât să ofere condiții sigure și adaptate nevoilor copiilor. Creșa va avea o capacitate de 40 de locuri și va putea primi copii cu vârste cuprinse între 1 și 3 ani. Proiectul prevede dormitoare, grupuri sanitare dedicate copiilor, cabinet medical, bucătărie, spălătorie, spații administrative și tehnice.

„Creșa va putea primi 40 de copii cu vârste cuprinse între 1 și 3 ani, având dormitoare, grupuri sanitare dedicate copiilor, cabinet medical, bucătărie, spălătorie, spații administrative și tehnice, precum și un loc de joacă exterior generos”, a precizat Tomiță Onisii.

El a subliniat că noua investiție reprezintă un sprijin important pentru familiile tinere.