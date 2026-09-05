Primarul Sucevei, Vasile Rîmbu, infirmă ferm zvonurile privind schimbarea destinației skate-parkului de lângă patinoar

Primarul municipiului Suceava, Vasile Rîmbu, a infirmat ferm unele informații apărute în spațiul public potrivit cărora skate-parkul situat în apropierea patinoarului de pe strada Universității ar urma să își schimbe destinația. Vasile Rîmbu a precizat că nici o rampă și nici o suprafață din actualul skate-park nu vor fi desființate sau transformate pentru un alt scop.

„Nici o rampă și nici un metru pătrat din actualul skate-park de lângă patinoar nu își vor schimba destinația. Dimpotrivă, preocuparea noastră e să aducem acest loc la standarde moderne de siguranță și de practică”, a declarat Rîmbu. Potrivit acestuia, municipalitatea locală are în vedere o serie de intervenții pentru îmbunătățirea condițiilor din skate park, principalele priorități fiind igienizarea, iluminatul și consolidarea suprafețelor.

Vasile Rîmbu a criticat, totodată, răspândirea unor informații pe care le consideră nefondate și care, în opinia sa, pot să inducă panică în rândul tinerilor care folosesc skate-parkul.

„Fac aceste afirmații fiindcă «zvoneri și răspândaci» încearcă să inducă panică printre tineri, inventând o schimbare de destinație care nu a existat nici măcar o secundă în atenția mea”, a transmis primarul Sucevei.