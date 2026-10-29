Primarul Rîmbu, lăsat fără majoritate și atacat de consilieri

Ședința Consiliului Local Suceava s-a transformat joi într-un teatru de război politic, culminând cu suspendarea lucrărilor din lipsă de cvorum înainte de a se epuiza ordinea de zi. Ceea ce trebuia să fie o dezbatere administrativă pe marginea a 44 de proiecte de hotărâre s-a transformat într-un fluviu de reproșuri, ironii, acuzații de abuz și presiuni politice. Noua configurație și repoziționările din taberele politice au lăsat executivul fără majoritate, transformând votul în barieră pentru inițiativele primarului Vasile Rîmbu.

Atmosfera a fost tensionată încă de la început. Primarul a deschis ședința cu un apel la jurământul depus de aleși în urmă cu doi ani, avertizând că deliberativul riscă să cadă în „Patrulaterul morții” sau într-un „Triunghi al Bermudelor” administrativ din cauza jocurilor de culise. Rîmbu a acuzat influențe externe și presiuni politice orchestrate din afara primăriei.

O parte a consilierilor, printre care Beniamin Atodiresei, Radu Bores și Paul Turcoman, de la PSD, Lucian Harșovschi și viceprimarul Daniel Ungurian, de la PNL și independentul Mihai Crăciun, a reacționat, reproșându-i primarului tonul dictatorial. L-au acuzat fățiș de sfidare, comportament abuziv și presiuni nepermise asupra aparatului deliberativ. Schimburile de replici au fost presărate cu ironii și atacuri, fără nimic constructiv.

Lipsa unei majorități clare și-a spus cuvântul imediat ce s-a trecut la votarea proiectelor. Inițiative aflate pe agenda primarului, precum amenajarea scuarurilor de la Mănăstirea Sfântul Ioan și din jurul statuii ecvestre a lui Ștefan cel Mare de la Cetatea de Scaun a Sucevei au fost respinse prin votul majorității consilierilor PSD și ai AUR, care au declarat că se opun cheltuielilor considerate nefundamentate sau neurgente. Au votat, în schimb, pentru roata panoramică la Târgul de Crăciun și pentru angajarea a două asistente medicale la noua creșă, acesta din urmă fiind un proiect esențial pentru darea în folosință a creșei.

Rămas fără susținere în deliberativ, după ce a constatat atitudinea majorității consilierilor PSD cu care a pornit la drum în urmă cu doi ani, primarul a fost nevoit să ceară retragerea mai multor proiecte de hotărâre, la care era nevoie de votul a două treimi din deliberativ.

Cvorumul s-a topit la ora 14.30

Pe măsură ce orele au trecut, sala de ședințe s-a golit treptat, pe fondul blocajului generalizat. La un moment dat, în sală au mai rămas doar 12 consilieri locali, numărul minim pentru ca ședința să poată continua legal. Deznodământul a venit însă la ora 14.30, când cel de-al 12-lea consilier – care anunțase încă de dimineață că din motive personale nu poate rămâne peste această oră – s-a ridicat și a părăsit plenul. Odată cu plecarea sa, Consiliul Local a rămas în doar 11 membri, constatându-se oficial lipsa de cvorum. Președinta de ședință, Adelina Paiu, de la PSD, a fost obligată să suspende lucrările, lăsând restul celor 44 de proiecte nedezbătute și nevotate.