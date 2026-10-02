Primarul Radu Reziuc, trimis în judecată pentru complicitate la dare de mită

Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava au dispus trimiterea în judecată a primarului din Mitocu Dragomirnei, Radu Constantin Reziuc, și a lui Iulian Alin Vizeteu, după ce aceștia au încercat să aranjeze un concurs de angajare organizat la o unitate de învățământ din județ. Tentativa de corupție a eșuat în momentul în care președintele comisiei de examinare a refuzat ferm banii oferiți.

Dosarul penal îi vizează pe inculpații Iulian Alin Vizeteu, cercetat pentru dare de mită, și pe primarul Radu Reziuc, cercetat pentru complicitate la dare de mită. Rechizitoriul prin care s-a dispus trimiterea în judecată a celor doi a fost finalizat în data de 30 septembrie 2026.

Conform procurorilor de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Suceava, faptele s-au petrecut în iarna anului 2023, în ajunul susținerii uneia dintre probele concursului pentru ocuparea postului de administrator de patrimoniu din cadrul școlii gimnaziale din Mitocu Dragomirnei.

La data de 20 decembrie 2023, Vizeteu a apelat la ajutorul primarului Reziuc pentru a-i transmite o ofertă financiară președintelui comisiei de concurs. Rolul intermediarului a fost acela de a promite remiterea unei sume de aproximativ 1.000 de euro din partea lui Vizeteu.

În schimbul acestei sume, președintele comisiei trebuia să își încalce atribuțiile de serviciu și să faciliteze promovarea unei candidate la proba interviului, testare programată să aibă loc chiar în ziua următoare, pe 21 decembrie 2023.

Planul celor doi a fost dejucat de atitudinea persoanei care conducea comisia.

„Promisiunea de remitere a sumei de bani a fost respinsă în mod categoric de către funcționarul public”, se arată în răspunsul transmis de Parchet pentru Monitorul de Suceava.

Procurorii au considerat că nu se impune luarea unor măsuri restrictive de libertate pe parcursul anchetei. Astfel, față de cei doi inculpați nu au fost dispuse măsuri preventive în cursul urmăririi penale, urmând ca aceștia să apară în fața magistraților Tribunalului Suceava în stare de libertate.

Procesul penal se va desfășura în perioada următoare, instanța urmând să stabilească vinovăția și eventualele pedepse pentru tentativa de fraudare a concursului școlar.

Acesta este al doilea dosar în care Reziuc este trimis în judecată, după cel în care este acuzat că și-a agresat și sechestrat partenera și pentru care a stat în arest la domiciliu aproape jumătate de an.