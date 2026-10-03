Primarul Marius Rîpan: Șase primării au atras 10 milioane de lei în Țara Dornelor

Organizația de Management a Destinației (OMD) Țara Dornelor demonstrează rolul asocierii în administrație și turism. Primarul municipiului Vatra Dornei, Marius Rîpan, a anunțat că această organizație a reușit atragerea a aproape 10 milioane de lei, echivalentul a 1,6 milioane de euro, din fonduri europene, o sumă semnificativă raportată la proiectul la nivel național, unde totalul alocat a fost de 10 milioane de euro.

Banii au fost accesați de șase dintre cele nouă primării care fac parte din organizație. Printre ele se numără și Primăria Vatra Dornei, care a achiziționat deja echipamente pentru promovarea turistică.

„Este un procent foarte bun și pentru asta îi felicit pe primarii care au accesat aceste fonduri, dar și pe cei din cadrul OMD care au lucrat ca aceste sume să ajungă în Țara Dornelor”, a declarat Marius Rîpan. Acesta a adăugat că, în perioada următoare, fiecare primar își va prezenta public proiectul implementat, contribuind la brandul comun.

Născută dintr-o inițiativă a Primăriei Vatra Dornei, organizația a primit avizul Ministerului Turismului în anul 2023. În doar trei ani, a devenit un model de bune practici la nivel național, prin colaborarea dintre autoritățile publice și sectorul privat.

OMD Țara Dornelor reunește nouă parteneri publici- primăriile Vatra Dornei, Broșteni, Crucea, Dorna Arini, Poiana Stampei, Dorna Candrenilor, Panaci, Iacobeni și Ciocănești, parteneri privați – agenți economici din turism, transportatori pe cablu, antreprenori din diverse domenii de activitate și ONG-uri locale dedicate dezvoltării comunitare.

„Iată că OMD Țara Dornelor devine, dintr-o idee, o organizație solidă care transformă regiunea”, a afirmat Marius Rîpan, amintind că destinația beneficiază deja de o promovare intensă pe plan național și internațional