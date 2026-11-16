Primarul Marius Rîpan le-a mulțumit tuturor celor care s-au implicat în organizarea Campionatului European de Ciclocros din Vatra Dornei

Peste 1.500 de sportivi, oficiali, membri ai echipelor tehnice și suporteri din întreaga Europă au fost prezenți la Vatra Dornei, la finalul săptămânii trecute, pentru a participa la Campionatul European de Ciclocros. România a obținut patru medalii, iar primarul municipiului, Marius Rîpan, a transmis un mesaj de mulțumire tuturor celor care au contribuit la reușita evenimentului.

La finalul celor trei zile de competiție, Marius Rîpan a amintit de rezultatele sportivilor români, cât și de efortul organizatorilor, al instituțiilor implicate și al voluntarilor care au contribuit la desfășurarea în condiții de siguranță a Campionatului European de Ciclocros.

„M-am bucurat să văd atâția sportivi, suporteri și oameni veniți din toată Europa în orașul nostru. Iar cele patru medalii câștigate de România au făcut competiția și mai frumoasă”, a transmis primarul Marius Rîpan.

Un mesaj special de apreciere a fost adresat dorneanului Bogdan Brînză și soției sale, Simona, de la A Pedal Forward, pentru implicarea, pasiunea și munca depuse pentru organizarea competiției la Vatra Dornei.

Primarul a mulțumit, de asemenea, Federației Române de Ciclism, Uniunii Europene de Ciclism, Agenției Naționale pentru Sport și Consiliului Județean Suceava pentru colaborare și susținere. Nu au fost uitați nici voluntarii și reprezentanții instituțiilor statului care au contribuit la buna desfășurare a curselor.

El le-a adresat mulțumiri și locuitorilor municipiului pentru răbdarea și înțelegerea de care au dat dovadă în ultimele zile, în condițiile în care organizarea evenimentului a presupus inclusiv închiderea temporară a străzii Republicii.

„A fost un efort pentru noi toți, dar ne bucurăm de tot ceea ce s-a întâmplat”, a subliniat Marius Rîpan, apreciind modul în care comunitatea i-a primit pe cei peste 1.500 de oaspeți veniți la Vatra Dornei.

În final, Marius Rîpan a anunțat că Vatra Dornei va găzdui această competiție și în 2027.