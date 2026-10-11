Primarul Gheorghe Fron, în port popular la târgul „Produs în Bucovina” pentru a-i promova pe producătorii și artiștii din zona Cornu Luncii

Primarul din Cornu Luncii, Gheorghe Fron, a fost prezent la Târgul de Toamnă „Produs în Bucovina”, din parcarea Iulius Mall Suceava, pentru a susține promovarea producătorilor locali și a tradițiilor din zona comunei pe care o conduce. Îmbrăcat în port popular, primarul a apreciat participarea numeroasă a producătorilor, firmelor și artiștilor din Cornu Luncii și din localitățile învecinate.

Gheorghe Fron a evidențiat contribuția reprezentanților zonei Fălticeni – Cornu Luncii – Horodniceni – Rădășeni la acest târg, ale căror standuri au adus în fața vizitatorilor o gamă variată de produse tradiționale, preparate locale, fructe, legume, lactate și dulciuri. Potrivit primarului, târgul s-a transformat într-o sărbătoare a gustului, a tradiției și a hărniciei bucovinene, atrăgând numeroși vizitatori dornici să descopere produsele locale.

Printre participanții remarcați de primar s-a numărat Raitar din Sasca Nouă, brand asociat comunei Cornu Luncii, care a prezentat o gamă variată de preparate din carne și specialități tradiționale. De asemenea, Patiseria Larisa din Fălticeni a adus la târg plăcinte poale-n brâu, cozonaci, cornuri cu nucă, prăjituri și sortimente de pâine pregătite după rețete tradiționale.

Gheorghe Fron a fost prezent la Târgul Produs in Bucovina pentru a-i promova pe artiștii și producătorii din zona Cornu Luncii

El a mai spus că producția locală de fructe și legume a fost reprezentată de Andreia Bogdan, din zona Rădășeni – Cornu Luncii, care a expus produse proaspete din livezile și grădinile locale. Gheorghe Fron a amintit și de Laktotrio din Horodniceni, care a prezentat o varietate de brânzeturi și produse lactate, în timp ce Rogelya din Fălticeni a promovat preparatele specifice măcelăriei proprii. De asemenea, vizitatorii au putut descoperi și sucurile de fructe oferite de Conacul Vulturești.

Gheorghe Fron a mai adăugat că oferta târgului a fost completată de standurile apicultorilor, cu miere, propolis și faguri, precum și de cele ale meșteșugarilor populari, care au expus obiecte din lemn sculptat și elemente ale portului tradițional, de la ii și opinci până la căciuli, pălării și brâie.

El a remarcat și prezența în cadrul evenimentului a numeroși artiști din Cornu Luncii, printre care Petronela Popa, Gabriel Treteag, Alexandru Norocel, Iustina Zaharia, Răzvan Zaharia și Alexandru Tănase, care au oferit momente de cântec și dans popular apreciate de public.

Gheorghe Fron a subliniat că târgul a demonstrat importanța colaborării dintre producătorii locali și a respectului pentru rețetele și tradițiile transmise din generație în generație. Primarul din Cornu Luncii a mai apreciat și spiritul de prietenie și solidaritate dintre participanți și i-a felicitat pe producători, artiști, organizatori și vizitatori pentru contribuția la reușita evenimentului.