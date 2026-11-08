Primarul din Vicovu de Sus, Vasile Iliuț, îi asigură pe cetățenii orașului că nu va majora taxele și impozitele locale anul viitor

Locuitorii orașului Vicovu de Sus nu trebuie să se aștepte la majorări ale taxelor și impozitelor locale anul viitor. Primarul Vasile Iliuț a declarat că administrația locală își propune să mențină taxele cât mai reduse și să identifice alte surse pentru susținerea cheltuielilor și a proiectelor de dezvoltare ale orașului.

Vasile Iliuț a subliniat că menținerea taxelor și impozitelor la un nivel cât mai scăzut reprezintă o preocupare importantă a administrației locale, în condițiile în care cetățenii trebuie protejați „Încercăm, un lucru foarte important la Vicovu de Sus, să menținem taxele și impozitele cât mai jos. Nu vom majora taxele. Ele vor crește doar cu rata inflației. Nu încape discuție cu nicio majorare, nimic absolut”, a declarat Iliuț.

El a afirmat că, deși Vicovu de Sus este oraș, nivelul taxelor și impozitelor locale este mai redus decât în alte localități, inclusiv în unele comune. „Pentru anul viitor, cetățenii din Vicovu de Sus să fie liniștiți. Suntem alături de ei. Ei m-au votat și trebuie să-i ajut și să fiu alături de ei oricând, la orice oră”, a mai spus Vasile Iliuț.

El a făcut referire și la responsabilitatea pe care o au primarii față de comunitățile pe care le reprezintă, indiferent de apartenența politică. În opinia sa, primarii trebuie să rămână aproape de oameni, să le asculte problemele și să le apere interesele.

„Noi, primarii care suntem votați de oameni, trebuie să fim alături de ei. Cei din frunte vin și pleacă, dar noi, cei pe care ne-au ales cetățenii, trebuie să fim aici, lângă ei. Cetățenii au nevoie de protecție, de cineva care să-i reprezinte, să-i înțeleagă și să-i asculte. Indiferent de la ce partid ai fi, trebuie să-i reprezinți și să aperi cetățenii care te-au votat și care au avut încredere în tine”, a declarat primarul din Vicovu de Sus.

Vasile Iliuț a subliniat că orașul Vicovu de Sus se află într-un amplu proces de dezvoltare și începe să prezinte tot mai mult interes inclusiv pentru cei care au plecat în străinătate. „Vicovu de Sus se dezvoltă și prezintă interes și pentru alții. Iar cei plecați în afară au început încet, încet, cei care au ieșit la pensie, să revină acasă”, a mai transmis Vasile Iliuț.