Primarul din Vicovu de Sus, Vasile Iliuț, după ce a vizitat șantierul noului pod de la intersecția DN 2E – DN 2H: „Constructorul ar putea respecta termenul contractual”

Lucrările de construire a podului de la intersecția DN 2E – DN 2H, pe direcția Vicovu de Sus – Bilca – Vicovu de Jos, avansează, iar constructorul are șanse să finalizeze investiția în termenul prevăzut în contract. Anunțul a fost făcut de primarul orașului Vicovu de Sus, Vasile Iliuț, în urma unei vizite pe șantierul noului pod. Vasile Iliuț a precizat că a început deja montarea grinzilor, iar elementele prefabricate necesare realizării părții superioare a podului sunt deja pregătite.

„Constructorul are toate șansele să se încadreze în termenul prevăzut în contract. Înțelegem și suntem conștienți cu toții că lucrările au creat un disconfort destul de mare pentru cetățeni și pentru participanții la trafic. Vă mulțumim pentru răbdare și înțelegere. Aceste intervenții sunt însă strict necesare și urgente, având în vedere starea avansată de degradare în care se aflau ambele poduri. Mă refer atât la podul din această intersecție, cât și la cel din cartierul Laura, de pe strada Daciei, care urmează să fie dat în folosință în perioada imediat următoare”, a transmis primarul din Vicovu de Sus.

Primarul Vasile Iliuț a anunțat că a început montarea grinzilor, iar elementele prefabricate pentru partea superioară a podului sunt pregătite

Vasile Iliuț a subliniat că primăria are în derulare mai multe proiecte ample de modernizare a infrastructurii locale, menite să îmbunătățească siguranța și condițiile de circulație pentru locuitorii orașului. „Pas cu pas, ne apropiem de finalizarea mai multor proiecte importante pentru comunitatea noastră, investiții menite să aducă beneficii pe termen lung și să asigure condiții mai bune și mai sigure pentru toți cetățenii”, a declarat edilul din Vicovu de Sus. El a ținut să le mulțumească cetățenilor pentru răbdarea și înțelegerea de care dau dovadă pe durata lucrărilor și a subliniat că finalizarea investițiilor va aduce beneficii comunității pentru mulți ani.

„Cu înțelegere, răbdare și unitate, împreună vom reuși să ducem la bun sfârșit toate proiectele importante pentru orașul nostru!”, a încheiat primarul Vasile Iliuț.