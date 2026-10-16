Primarul orașului Vicovu de Sus, Vasile Iliuț, a participat la un eveniment organizat la Institutul Cultural Român din Londra, dedicat promovării tradițiilor, culturii și potențialului turistic al Bucovinei.

Vasile Iliuț a arătat că evenimentul a reunit reprezentanți ai comunității românești din Marea Britanie și invitați din România. Vasile Iliuț a fost prezent la acest eveniment la invitația fondatorului proiectului Bucovina Connect, Petru Motac.

Primarul din Vicovu de Sus a arătat că evenimentul și-a propus să aducă mai aproape de românii din Diaspora frumusețea Bucovinei, bogăția tradițiilor și a patrimoniului cultural, precum și oportunitățile turistice ale regiunii.

La întâlnire au participat, printre alții, ambasadorul României în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, Laura Popescu, senatorul Titus Corlățean, primarul comunei sucevene Burla, Viorel Pintiliuc, alături de alte personalități din România și Marea Britanie.

Primarul din Vicovu de Sus, Vasile Iliuț, a promovat Bucovina la un eveniment organizat la Institutul Cultural Român din Londra

„A fost o întâlnire deosebită, care a pus în valoare tradițiile, cultura, frumusețea și potențialul turistic al Bucovinei, dar și oportunitățile de colaborare dintre România și comunitatea românească din diaspora. Felicitări domnului Petru Motac pentru inițiativă și implicarea în dezvoltarea proiectului Bucovina Connect, un demers important pentru promovarea valorilor și identității noastre românești peste hotare. Sper ca această inițiativă să dea roade, să atragă tot mai mulți turiști în Bucovina și să contribuie la dezvoltarea turismului și a economiei locale”, a spus Vasile Iliuț.

El a adresat mulțumiri ambasadorului României în Regatul Unit, Laura Popescu, pentru sprijinul acordat proiectului și inițiativelor de promovare a tradițiilor și potențialului turistic al Bucovinei.

„Mulțumim Excelenței Sale, doamnei ambasador Laura Popescu, pentru susținerea și implicarea în promovarea proiectului Bucovina Connect, precum și pentru sprijinul acordat inițiativelor care contribuie la promovarea Bucovinei, a tradițiilor și a potențialului său turistic”, a spus Iliuț, care a adăugat că Bucovina merită să fie cunoscută, apreciată și descoperită de întreaga lume.