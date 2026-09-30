Primarul din Vatra Moldoviței, Virgil Saghin, declarat nevinovat de Înalta Curte în dosarul în care fusese condamnat și încarcerat

Decizie șoc a Înaltei Curți de Casație și Justiție a României, care a admis, miercuri, 30 septembrie, recursurile în casație formulate de Virgil Saghin, Gabriel Niga și Ana Boca, primarul, viceprimarul și secretarul Primăriei comunei Vatra Moldoviței, în dosarul în care cei trei fuseseră deja condamnați de Curtea de Apel Iași, în dosarul privind angajările făcute la Apele Române, prin intermediul Primăriei comunei Vatra Moldoviței.

Primarul și viceprimarul au fost și încarcerați din luna martie a acestui an și până la începutul lunii iunie, urmând a avea dreptul la despăgubiri, dar și la recuperarea drepturilor salariale.

Găsit nevinovat la prima instanță, Tribunalul Iași, Virgil Saghin a fost condamnat la 3 ani de închisoare cu executare de Curtea de Apel Iași, pentru comiterea infracțiunii de abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit.

Gabriel Niga, viceprimar atunci la Vatra Moldoviței, a primit și el în același dosar 3 ani de închisoare, tot pentru aceeași infracțiune.

Ana Boca, secretara Primăriei Vatra Moldoviței, a fost condamnată la 3 ani de închisoare, în cazul ei însă pedeapsa fiind suspendată, pe durata unui termen de încercare de 4 ani.

În noile condiții, cei trei sunt nevinovați, iar pedepsele de mai sus sunt anulate definitiv.

Nu putem să nu remarcăm că în acest dosar instanțele au dat sentințe total diferite, achitare inițială la Tribunalul Iași, condamnări cu executare la Curtea de Apel Iași, iar peste acestea a venit admiterea recursului în casație la cea mai înaltă instanță a României. Evident, pentru omul de rând, aceste soluții opuse sunt de neînțeles și nu pot conferi încredere în justiție.

La vremea faptelor a fost intens mediatizat cazul unei chelnerițe care a ajuns să lucreze în mod dubios la ”Apele Române”, cazul fiind prezentat în cadrul unei investigații Recorder.

În cazul femeii care a beneficiat de aceste avantaje, soluția a rămas cea de achitare încă de la instanțele din Iași, în timp ce în cazul altui inculpat judecătorii au încetat procesul penal, în urma decesului acestuia.

Primarul Virgil Saghin și-a susținut nevinovăția pe tot parcursul procesului și al anchetei, iar la aflarea soluției a transmis că ”niciodată nu voi comenta o hotărâre judecătorească indiferent de natura ei. Întotdeauna am avut încredere într-o justiție dreaptă și corectă”.