Administrație

Primarul din Vatra Dornei, Marius Rîpan, la începerea anului școlar: „Celor care încă se bucură de viață de elev le doresc curaj și profesori care să-i inspire”

Primarul din Vatra Dornei, Marius Rîpan, la începerea anului școlar: „Celor care încă se bucură de viață de elev le doresc curaj și profesori care să-i inspire”
Primarul din Vatra Dornei, Marius Rîpan, la începerea anului școlar: „Celor care încă se bucură de viață de elev le doresc curaj și profesori care să-i inspire”

Primarul municipiului Vatra Dornei, Marius Rîpan, a fost alături de elevii și cadrele didactice din unitățile de învățământ ale municipiului, la începutul noului an școlar. Marius Rîpan le-a transmis copiilor, profesorilor și tuturor celor implicați în procesul educațional un mesaj de încurajare și le-a urat succes în noul an. El s-a adresat în mod special copiilor care au pășit pentru prima dată pe holurile unei școli, precum și celor care au început un nou ciclu de învățământ, urându-le curaj și succes în parcursul lor educațional. „Le urez mult succes tuturor copiilor care pășesc pentru prima dată pe holurile unei școli sau încep un nou ciclu de învățământ”, a transmis Marius Rîpan.

El a vorbit și de importanța unui climat bazat pe toleranță, dialog și coeziune în cadrul colectivelor de profesori. „Îmi doresc, totodată, ca în colectivele profesorale să primeze toleranța, dialogul și coeziunea, pentru că dascălii sunt modele pentru elevi inclusiv prin felul în care colaborează”, a precizat primarul municipiului Vatra Dornei.

La final, Marius Rîpan le-a transmis tuturor elevilor să aibă parte de profesori care să îi inspire și de colegi alături de care să construiască amintiri frumoase. „Tuturor celor care încă se bucură de viața de elev le doresc curaj, profesori care să-i inspire și colegi alături de care să adune amintiri frumoase”, a încheiat Marius Rîpan.

Primarul din Vatra Dornei, Marius Rîpan, la începerea anului școlar: „Celor care încă se bucură de viață de elev le doresc curaj și profesori care să-i inspire”
Primarul din Vatra Dornei, Marius Rîpan, la începerea anului școlar: „Celor care încă se bucură de viață de elev le doresc curaj și profesori care să-i inspire”
Primarul din Vatra Dornei, Marius Rîpan, la începerea anului școlar: „Celor care încă se bucură de viață de elev le doresc curaj și profesori care să-i inspire”
Primarul din Vatra Dornei, Marius Rîpan, la începerea anului școlar: „Celor care încă se bucură de viață de elev le doresc curaj și profesori care să-i inspire”
Primarul din Vatra Dornei, Marius Rîpan, la începerea anului școlar: „Celor care încă se bucură de viață de elev le doresc curaj și profesori care să-i inspire”
Primarul din Vatra Dornei, Marius Rîpan, la începerea anului școlar: „Celor care încă se bucură de viață de elev le doresc curaj și profesori care să-i inspire”
Primarul din Vatra Dornei, Marius Rîpan, la începerea anului școlar: „Celor care încă se bucură de viață de elev le doresc curaj și profesori care să-i inspire”
Primarul din Vatra Dornei, Marius Rîpan, la începerea anului școlar: „Celor care încă se bucură de viață de elev le doresc curaj și profesori care să-i inspire”
Primarul din Vatra Dornei, Marius Rîpan, la începerea anului școlar: „Celor care încă se bucură de viață de elev le doresc curaj și profesori care să-i inspire”
Primarul din Vatra Dornei, Marius Rîpan, la începerea anului școlar: „Celor care încă se bucură de viață de elev le doresc curaj și profesori care să-i inspire”
Primarul din Vatra Dornei, Marius Rîpan, la începerea anului școlar: „Celor care încă se bucură de viață de elev le doresc curaj și profesori care să-i inspire”
Primarul din Vatra Dornei, Marius Rîpan, la începerea anului școlar: „Celor care încă se bucură de viață de elev le doresc curaj și profesori care să-i inspire”
Primarul din Vatra Dornei, Marius Rîpan, la începerea anului școlar: „Celor care încă se bucură de viață de elev le doresc curaj și profesori care să-i inspire”
Primarul din Vatra Dornei, Marius Rîpan, la începerea anului școlar: „Celor care încă se bucură de viață de elev le doresc curaj și profesori care să-i inspire”
Primarul din Vatra Dornei, Marius Rîpan, la începerea anului școlar: „Celor care încă se bucură de viață de elev le doresc curaj și profesori care să-i inspire”
Primarul din Vatra Dornei, Marius Rîpan, la începerea anului școlar: „Celor care încă se bucură de viață de elev le doresc curaj și profesori care să-i inspire”

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