Primarul din Sirețel-Iași, lăsat fără numere la mașină, în drum spre Vatra Dornei, pentru lipsă RCA

Primarul comunei Sirețel, din județul Iași, a devenit ”vedetă” în media din județul vecin, după ce, oprit în drum spre Vatra Dornei de un echipaj de poliție, a fost lăsat fără numerele de înmatriculare, pentru lipsa asigurării obligatorii RCA.

Primarul Gelu Spaiuc era însoțit de soția sa, care este viceprimar în aceeași comună.

Cei doi au fost urmăriți, se pare, de o persoană care știa că au plecat cu mașina primăriei și care i-a și filmat în timp ce se aflau pe marginea drumului, unde primarul, la solicitarea polițiștilor, a dat jos numerele de înmatriculare.

El a fost oprit de un echipaj de poliție, pe raza orașului Frasin.

Cei doi au rămas practic pe jos, cu bagajele în drum, la marginea DN 17, care leagă Suceava de Ardeal.

Primarul și soția sunt acuzați de localnici că au plecat în vacanță, la munte, cu mașina de serviciu.

Primarul le-a declarat colegilor de la BZI Iași că avea de participat la o întâlnire în cadrul GAL (Grupul de Acțiune Locală), dar a recunoscut că a vizitat și câteva mănăstiri, pe drum, în ziua de duminică, 2 august, când a fost oprit de polițiști.

Primarul a spus că asigurarea era expirată din 31 iulie și că nu și-a dat seama că polița a expirat.

Conform legii, mașina este indisponibilizată prin ridicarea numerelor, până la achitarea amenzii și reintrarea în legalitate.