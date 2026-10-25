Primarul din Șcheia, Cristinel Burac, a premiat 26 de „cupluri de aur”, mulțumindu-le pentru tot ceea ce au făcut pentru comună

Primarul din Șcheia, Cristinel Burac, a premiat, duminică, 26 de „cupluri de aur” din această comună care au împlinit 50 de ani de căsătorie. Aniversarea „Nunții de aur” a început la biserica „Buna Vestire” din parohia Șcheia 2, acolo unde un sobor de preoți din toate satele comunei a oficiat o frumoasă slujbă de binecuvântare și mulțumire. La slujbă au fost prezente cuplurile aniversate, alături de familiile acestora, copii, nepoți și strănepoți, precum și primarul din Șcheia, Cristinel Burac, viceprimarul Valentin Baciuc și membri ai Consiliului Local.

La finalul slujbei, după un cuvânt de binecuvântare din partea unuia dintre preoții care au oficiat slujba, primarul Cristinel Burac le-a transmis viață lungă și sănătate tuturor cuplurilor care au împlinit 50 de ani de căsătorie. „An de an, această sărbătoare este un eveniment deosebit pentru comuna noastră. Toate cuplurile aniversate astăzi sunt un simbol pentru întreaga comunitate din Șcheia. Iar eu, personal, vreau să le transmit tot respectul și aprecierea pentru ceea ce au făcut pentru comuna noastră”, a spus primarul Cristinel Burac.

La final, cuplurile de aur și familiile acestora au continuat petrecerea la un restaurant din comună, acolo unde Cristinel Burac le-a oferit din partea Primăriei și Consiliului Local câte un premiu de 1.000 de lei, o plachetă aniversară, un trandafir și un cadou.