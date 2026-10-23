Primarul din Rădăuți, Bogdan Loghin, a discutat cu ambasadorul Republicii Coreea în România despre încheierea unor parteneriate între cele două părți

Primarul din Rădăuți, Bogdan Loghin, a primit vizita oficială a ambasadorului Republicii Coreea în România, Excelența Sa Hur Seung-chul. Bogdan Loghin a precizat că întâlnirea a reprezentat o oportunitate de consolidare a relațiilor de prietenie și de identificare a unor noi direcții de colaborare între comunitatea rădăuțeană și parteneri sud-coreeni.

La întâlnire au participat și consul onorific al Republicii Coreea în Rădăuți, Dumitru Mihalescul, și avocatul George Octavian Ciobîcă, fost președinte al Tribunalului Rădăuți.

Bogdan Loghin a transmis că vizita reprezintă un prilej de promovare a municipiului și de dezvoltare a relațiilor cu parteneri internaționali, într-un context în care dialogul și cooperarea dintre comunități pot contribui la apariția unor noi oportunități.

„Cred cu tărie că relațiile dintre comunități și dintre țări se construiesc prin deschidere, încredere și dorința de a identifica oportunități concrete de colaborare”, a declarat primarul Rădăuțiului. El a subliniat că România și Republica Coreea au valori și aspirații comune, iar dezvoltarea cooperării economice, schimburile culturale și consolidarea legăturilor dintre oameni pot crea perspective pentru viitoare parteneriate. Bogdan Loghin a arătat că astfel de întâlniri oferă municipiului Rădăuți posibilitatea de a-și face cunoscute potențialul și oportunitățile, dar și de a deschide noi căi de colaborare internațională.

La finalul mesajului său, Bogdan Loghin i-a mulțumit ambasadorului pentru vizită și pentru deschiderea manifestată față de comunitatea locală, exprimându-și speranța că întâlnirea va conduce la inițierea unor proiecte și parteneriate durabile.