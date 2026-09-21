Primarul din Gura Humorului, doar promisiuni și ajutor zero pentru echipa care a reprezentat orașul în prima ligă de rugby

Rugby Club Gura Humorului a încheiat la final de săptămână prima sa prezență în prima ligă de rugby a României, cu un meci de mare luptă, jucat la Cluj, unde gazdele s-au impus pe final, cu mare șansă, cu 39-33.

Pentru a înțelege de ce humorenii nu au făcut față primei ligi cum poate ar fi avut pretenții unii, trebuie să explicăm că majoritatea adversarilor sunt 100% profesioniști, echipe cu bugete pe măsură, în timp ce la Gura Humorului majoritatea jucătorilor au și serviciu, iar motivația financiară a fost modestă și a venit târziu, cu precădere după prima tranșă din finanțarea de la Consiliul Județean Suceava.

De altfel, managerul Ștefăniță Rusu a recunoscut că dacă nu ar fi fost bugetul alocat de la Consiliul Județean, fără nici o îndoială, echipa nu termina Liga Națională.

Deși echipa a reprezentat orașul Gura Humorului la nivelul primei ligi, evident fiind singura din localitate, Primăria Gura Humorului nu a alocat absolut nici o sumă clubului.

Primarul Marius Ursaciuc a rămas fidel ideilor sale de a nu oferi nici o sponsorizare de la buget pentru sport, iar promovarea echipei nu pare să îl fi impresionat deloc.

Deși sportivii și cei din staff nu o spun direct, pentru că încă sunt la mâna primarului, care le pune la dispoziție baza sportivă, suntem datori să o spunem noi.

Primarul Ursaciuc i-a și mințit pe cei de la club, după ce la finele anului trecut, la gala dedicată promovării, le-a promis public că îi va sprijini pe măsura performanței. Acesta s-a plâns, în glumă, că promovarea îi dă bătăi de cap în plus, că va trebui să găsească resurse financiare, fie directe, fie prin adunarea la discuții a comunității de oameni de afaceri, pentru ca echipa fanion să fie sprijinită.

Lunile au trecut, iar mâna de oameni inimoși de la club a făcut eforturi colosale, inclusiv cu bani de acasă, pentru a reuși să țină sportivii cât de cât aproape. Sportivi care nu au pretenții mari, dar nici nu pot intra pe teren oricum în fața unor sportivi profesioniști, care fac doar rugby.

Chiar și așa, majoritatea sportivilor au crescut nivelul de pregătire, cu mari eforturi și sacrificii personale, echipa a crescut cât s-a putut, dar unii au clacat.

Așa s-a ajuns ca un sportiv foarte bun, titular, să plece înainte de finalizarea campionatului, pentru a munci la cules fructe, în străinătate, ca să dăm doar un exemplu. Foarte dificilă va fi și ținerea aproape, pe termen scurt, a celor câțiva jucători străini de la RC Gura Humorului.

Pentru a vă face o idee despre nivelul competiției, RC Gura Humorului a reprezentat micul oraș stațiune în acest an în meciuri cu Steaua, Dinamo, Rapid, Știința Baia Mare, SCM Timișoara și Universitatea Cluj.