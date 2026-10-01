Ioan Pavăl, primarul comunei Dumbrăveni, a avut parte de un moment cu adevărat emoționant la un eveniment care a reunit șefi de stat, ambasadori, academicieni, dar și înalți prelați.

La Palatul Republicii din Chișinău, în fața a peste 2.000 de invitați, în frunte cu Maia Sandu, președinta Republicii Moldova, s-au aniversat 80 de ani de la înființarea Universității de Stat și 100 de ani de învățământ superior în Basarabia.

Printre cei prezenți la eveniment s-au mai numărat și președinții academiilor de stat din Republica Moldova și România, președintele Comisiei de Învățământ din Camera Deputaților din Parlamentul României, Mihai Ghigiu, dar și mitropolitul Antonie al Basarabiei.

Cu ocazia acestui eveniment, Ioan Pavăl s-a numărat pe lista selectă a celor care au primit distincții.

Primarul din Dumbrăveni, premiat în fața președintei Republicii Moldova și a 2.000 de oameni

Din cele 20 de medalii și 6 plachete aniversare oferite în sala mare de la Palatul Republicii, primarul din Dumbrăveni a primit câte una din fiecare.

”Pentru mine a fost o onoare deosebită să particip la acest eveniment la care au fost prezenți cei mai de seamă oameni din domeniul cultural și nu numai.

Să primesc nu una, ci două distincții, este ceva ce nu poate fi descris în cuvinte.

Dar medalia și placheta nu puteau ajunge la Dumbrăveni fără sprijinul și implicarea colegilor mei din Primărie și din Consiliul Local.

Toate evenimentele pe care le-am organizat la Dumbrăveni sau în care ne-am implicat în Republica Moldova au devenit o constantă și o modalitate de a apropia oamenii de pe cele două maluri ale Prutului.

Și mai cred că noi, cei de la Dumbrăveni, facem tot ceea ce ține de noi pentru ca idealul unionist să se îndeplinească în cel mai scurt timp”, a precizat primarul Ioan Pavăl.