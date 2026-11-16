Primarul din Rădăuți, Bogdan Loghin, a participat, luni, la ședința organizată de Asociația Municipiilor din România (AMR), în cadrul căreia a semnalat o problemă majoră cu care se confruntă nu mai puțin de 34 de administrații locale din țară, cea a asigurării finanțării necesare pentru sistemele de termoficare.

„Am considerat important să prezint și experiența municipiului Rădăuți, care a reușit să finalizeze cu succes cele trei proiecte finanțate prin PNRR, într-un context administrativ și financiar deloc simplu. Am vorbit despre investițiile pe care le-am gestionat, despre proiectele europene care urmează și, mai ales, despre convingerea mea că reformele începute sunt necesare și trebuie continuate”, a spus Bogdan Loghin. El a precizat că personal susține reforma administrației publice și crede că performanța trebuie să fie criteriul după care să fie evaluată activitatea unei administrații. „Dar reforma nu poate însemna abandonarea comunităților și nici transferarea unor probleme structurale exclusiv în responsabilitatea primarilor.

În ceea ce privește termoficarea, am înțeles că, în acest moment, singura soluție de finanțare disponibilă pentru susținerea subvențiilor este mecanismul împrumuturilor puse la dispoziție de Ministerul Finanțelor. Nu am solicitat privilegii și nici soluții preferențiale pentru Rădăuți. Am cerut un lucru firesc: o strategie clară, pe termen mediu și lung, comunicată celor 34 de municipii care se confruntă cu această situație”, a declarat Loghin.

Primarul de Rădăuți, Bogdan Loghin, i-a cerut direct premierului Luca Niculescu o soluție clară pentru asigurarea termoficării în 34 de localități

El a arătat că Primăria Rădăuți a parcurs mai multe etape de consultare pentru identificarea unor soluții alternative, inclusiv prin programe de cogenerare, însă implementarea acestora presupune contribuții financiare uriașe din partea administrațiilor locale, care s-ar realiza prin împrumuturi, cu sume „pe care multe dintre acestea nu și le pot permite în actualul context bugetar”.

„Nu am primit un răspuns concret. Iar atunci când 34 de administrații locale întreabă care este direcția în care trebuie să meargă, răspunsul nu poate fi unul bazat pe incertitudine și ridicări din umeri.

Am spus-o și o repet: nu este normal ca aceste municipii să fie condamnate la involuție, iar comunitățile lor să suporte consecințele unei probleme pe care administrațiile locale nu o pot rezolva singure.

Primarul de Rădăuți, Bogdan Loghin, i-a cerut direct premierului Luca Niculescu o soluție clară pentru asigurarea termoficării în 34 de localități

Reforma trebuie să producă dezvoltare, nu blocaj. Trebuie să ofere administrațiilor instrumente, soluții și predictibilitate, nu doar responsabilități suplimentare. Iar primarii care își asumă investiții, atrag fonduri europene și livrează rezultate au nevoie de un parteneriat real cu Guvernul”, a afirmat Bogdan Loghin. El a făcut referire și la „un moment interesant” după întâlnire, precizând că la plecare, premierul Luca Niculescu „a ținut să mă salute personal și mi-a mărturisit că iubește efectiv Rădăuțiul, un oraș pe care l-a cunoscut și îndrăgit prin intermediul unor bucovineni dragi”.

„M-am bucurat să aud aceste cuvinte. Rădăuțiul merită să fie cunoscut, apreciat și respectat, iar datoria noastră este să continuăm să îl dezvoltăm”, a încheiat Bogdan Loghin.