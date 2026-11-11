Primarul comunei Satu Mare, depistat fără permis după ce a fost înregistrat de radar cu 131 de km/h

Primarul comunei sucevene Satu Mare, Adrian Toader Lavric, s-a ales cu un nou dosar penal, la mai puțin de un an după ce a fost condamnat definitiv la achitarea unei amenzi penale, pentru purtarea abuzivă.

Primarul a primit atunci un termen de încercare de 2 ani din partea judecătorilor, condiții în care, dacă va fi trimis din nou în judecată, are o situație foarte complicată.

De această dată este vorba de o cu totul altă infracțiune, însă de o gravitate cel puțin la fel de mare.

Pe 22 octombrie, în timp ce un echipaj de la Serviciul Rutier acționa cu radarul pe E 85, între Dărmănești și Grănicești, a înregistrat un autoturism care rula cu 131 de kilometri la oră, într-o zonă limitată la 70 de km/h.

La volan era nimeni altul decât primarul Lavric, care urma să fie amendat pentru viteză și lăsat fără permis de conducere. Doar că baza de date a indicat că acesta are deja permisul suspendat, pentru o contravenție comisă în alt județ.

Așadar, acesta nu avea dreptul de a conduce în acea zi, ceea ce se asimilează direct cu infracțiunea de conducere fără permis.

Pentru viteza de 131 de km/h, pe lângă dosarul penal, Lavric s-a ales și cu amendă de peste 4.300 de lei.

Dacă în dosar nu vor apărea ”surprize”, primarul ar urma să fie trimis în judecată pentru conducere fără permis.

La finele anului 2025, primarul comunei Satu Mare a fost condamnat la amendă penală în valoare totală de 6.900 de lei. Curtea de Apel Suceava l-a găsit vinovat atât pentru infracțiunea de ”purtare abuzivă”, cât și pentru cea de ”tulburarea ordinii și liniștii publice”.

Succint, el a fost condamnat pentru că a lovit cu pumnii și picioarele un consilier local, după o ședință de consiliu local.

Judecătorii au mai stabilit un termen de supraveghere de 2 ani, perioadă în care trebuie să respecte o serie de obligații și nu are voie să mai comită infracțiuni.

Pentru primarul din Satu Mare soluția de la Curtea de Apel Suceava a fost una favorabilă, și asta pentru că nu și-a pierdut mandatul.

La instanța de fond, Judecătoria Rădăuți, primise o condamnare de un an cu suspendare sub supraveghere, iar dacă această pedeapsă rămânea în picioare, și-ar fi pierdut mandatul.