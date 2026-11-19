Primarul comunei Poiana Stampei, Viluț Mezdrea, a fost invitatul primei ediții a emisiunii „Suceava la zi”, în cadrul căreia a vorbit despre investițiile realizate în localitate, proiectele de dezvoltare, independența energetică, reforma administrativ-teritorială și oportunitățile turistice din zona Dornelor. Aflat la al patrulea mandat, edilul a făcut și un anunț în premieră: intenția de a dezvolta un proiect turistic cu ciclodrezine.

Poiana Stampei este una dintre comunele de munte ale județului Suceava în care, în ultimii ani, au fost realizate investiții importante în infrastructura publică. Localitatea, cu puțin peste 2.100 de locuitori, dispune de o creșă modernă cu 40 de locuri, grădiniță cu program prelungit, școală modernizată, sală de sport cu piscine și saune, terenuri sportive, locuințe pentru tineri, centru medical și infrastructură culturală.

„Pentru județul Suceava, să construiești un centru SPA în mediul rural, într-o comună așa cum este Poiana Stampei, a fost o nebunie, aș spune eu, la acel moment. Acum 10 ani noi am inaugurat sala de sport cu centru SPA la Poiana Stampei”, a spus Viluț Mezdrea, vorbind despre una dintre investițiile spectaculoase și poate contestate de către unele persoane.

Cea mai recentă investiție din localitate este parcul voltaic, un proiect în valoare de aproximativ 500.000 de euro, care a fost finanțat de Ministerul Energiei, prin Fondul pentru Modernizare, și care va asigura necesarul de energie electrică al instituțiilor publice din comună.

Urmărind emisiunea „Suceava la zi”, pe pagina de Facebook sau pe canalul de YouTube al „Monitorului de Suceava”, puteți afla ce înseamnă proiectul turistic cu ciclodrezine, despre care primarul Viluț Mezdrea a vorbit în premieră, care este stadiul proiectului de exploatare a căii ferate care traversează rezervația Tinovul Mare sau ce proiect vrea să dezvolte pe 10 hectare de teren achiziționate de Primăria Poiana Stampei.