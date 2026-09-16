Primarul Cătălin Coman dă asigurări că lucrările de asfaltare pe strada Sucevei din Fălticeni vor fi finalizate, deși Guvernul a oprit finanțarea prin programul Anghel Saligny

Primarul din Fălticeni, Cătălin Coman, și-a exprimat totala nemulțumire față de anunțul Guvernului României potrivit căruia investițiile prin Programul Național „Anghel Saligny” nu vor mai fi finanțate deoarece au fost finalizate fondurile alocate. Cătălin Coman spune că unul dintre proiectele importante pentru Fălticeni, cel de modernizare a mai multor străzi, riscă să rămână nefinalizat, însă primăria va găsi resurse financiare pentru a termina lucrările. Coman a precizat că din acest proiect a rămas de asfaltat o stradă extrem de importantă pentru Fălticeni, respectiv un tronson al străzii Sucevei, pe sensul de la intrarea în municipiu spre Roman. El a arătat că nu intenționează să lase neasfaltat acest tronson și că va găsi soluții pentru continuarea lucrărilor, urmând ca banii să fie recuperați de la Guvern.

Cătălin Coman a amintit că proiectul are o valoare totală de aproximativ 20 de milioane de lei și a presupus modernizarea a circa nouă kilometri de străzi din municipiu, aici fiind incluse străzile Matei Milo, Dimitrie Leonida, Armatei, Republicii, Bulevardul Revoluției, 13 Decembrie și Sucevei.

Potrivit primarului Cătălin Coman, ultima intervenție importantă din cadrul proiectului este pe strada Sucevei, unde mai sunt de refăcut aproximativ 1,7 kilometri, pe sensul de urcare, dinspre municipiul Suceava către București. El a arătat că pentru finalizarea acestei porțiuni este necesară suma de aproximativ două milioane de lei, la care se adaugă costurile pentru marcaje rutiere, indicatoare și lucrări la trotuare. „Ne apropiem de finalul unui proiect finanțat prin Programul Național Anghel Saligny, pentru reabilitarea mai multor străzi din municipiul Fălticeni. Ultima stradă este strada Sucevei. Din păcate, am primit o veste tristă, la fel cum au primit-o toate primăriile din România, că banii pe Programul Național Anghel Saligny au fost epuizați”, a declarat primarul din Fălticeni.

Cătălin Coman: „Nu este normal ca, într-o țară membră a Uniunii Europene, un proiect garantat de Guvernul României să fie blocat, să fie suspendat”

Cătălin Coman precizează că situația este cu atât mai dificilă cu cât Primăria Fălticeni a suportat deja din bugetul local aproximativ trei milioane de lei tot pentru a finanța lucrări din acest proiect, bani care ar fi trebuit recuperați de la Guvern și care ar fi putut fi folosiți pentru alte investiții în municipiu.

„Va trebui să găsim soluții, într-o perioadă foarte complicată, să închidem și acest proiect și să așteptăm să primim banii de la Ministerul Dezvoltării”, a precizat Cătălin Coman. El a criticat ferm decizia de suspendare a finanțărilor, considerând că administrațiile locale nu ar trebui să fie puse în situația de a suporta costurile unor proiecte pentru care există contracte de finanțare semnate cu Guvernul.

„Nu este normal ca, într-o țară membră a Uniunii Europene, un proiect garantat de Guvernul României să fie blocat, să fie suspendat și să primești vești de genul acesta, că plățile se suspendă până la un termen nedeterminat”, a afirmat primarul din Fălticeni.

Cătălin Coman a subliniat că ar fi putut face publică situația printr-un mesaj la intrarea în oraș, prin care să arate că lucrările nu pot fi finalizate din cauza neplății banilor de către Guvern, dar a ales să nu recurgă la această variantă și să termine investiția.

„Poate îmi era foarte simplu să pun un banner la intrarea pe strada Sucevei în care să spun că nu se va termina deoarece Guvernul României nu-și respectă obligațiile contractuale. Dar nu vreau să fac așa, vreau să terminăm lucrările”, a declarat Coman. El a precizat că primăria va încerca să asigure din bugetul local banii necesari pentru finalizarea celor aproximativ 1,7 kilometri rămași de asfaltat, chiar dacă acest lucru presupune presiuni mai pe buget.