Primarul Bogdan Loghin anunță că în Rădăuți se construiește o centrală fotovoltaică ce va acoperi peste 99,3% din necesarul de energie electrică al municipalității

Primăria Rădăuți implementează un amplu proiect de producere a energiei electrice din surse regenerabile, prin amenajarea unei centrale fotovoltaice care va acoperi, din punct de vedere cantitativ, peste 99,3% din necesarul de energie electrică pentru iluminatul public și pentru instituțiile aflate în subordinea administrației locale. Primarul din Rădăuți, Bogdan Loghin, a precizat că investiția, finanțată prin fonduri alocate de Ministerul Energiei, are o valoare totală de aproape 2,5 milioane de lei, din care doar 16.660 de lei reprezintă cheltuieli neeligibile. Proiectul presupune instalarea a 700 de panouri fotovoltaice, cu o putere totală instalată de 378 kW.

Primarul municipiului Rădăuți, Bogdan Loghin, a declarat că investiția reprezintă un pas important pentru reducerea costurilor cu energia.

„Am accesat aceste fonduri alocate de Ministerul Energiei pentru a asigura în proporție de peste 99,3%, din punct de vedere cantitativ, energia electrică pentru iluminatul public din municipiul Rădăuți, cât și iluminatul necesar instituțiilor subordonate primăriei. Practic, din punct de vedere cantitativ, tot ce înseamnă facturile care vin la noi în instituție”, a afirmat Loghin. Acesta a subliniat că amplasamentul a fost amenajat astfel încât să asigure funcționarea în condiții de siguranță a investiției. „Totul este făcut profesionist și este un prim pas pentru a merge cu adevărat în direcția energiei verzi. Locația este împrejmuită corespunzător, are stâlpi de iluminat și camere pentru supraveghere, pentru că ne dorim ca această locație să fie în siguranță. Dacă această locație este în siguranță, și energia pentru municipiul Rădăuți va fi în siguranță”, a adăugat Bogdan Loghin.

Potrivit datelor proiectului, centrala fotovoltaică va produce anual aproximativ 388,43 MWh de energie electrică, ceea ce înseamnă o producție estimată de 7.768,7 MWh pe durata de referință de 20 de ani.

Finalizarea proiectului este programată pentru data de 31 decembrie 2026.