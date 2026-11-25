Furnizarea agentului termic și a apei calde în municipiul Rădăuți este în pericol, avertizează primarul Bogdan Loghin și directorul societății Servicii Comunale, Nistor Tatar, după ce Consiliul Local a respins proiectul privind aprobarea tarifelor pentru energia termică.

Într-o ședință convocată de îndată pe 24 noiembrie, aleșii locali nu au reușit să întrunească numărul necesar de voturi nici pentru proiectul inițial, nici pentru amendamentul propus de primar. În urma acestui blocaj, conducerea primăriei și cea a operatorului de termoficare susțin că facturarea pentru luna noiembrie, plata furnizorilor de gaze și acordarea ajutoarelor de încălzire pentru populație sunt grav afectate.

Pentru a fi adoptate, atât amendamentul primarului, cât și proiectul inițial aveau nevoie de cel puțin 10 voturi „pentru”. Niciuna dintre variante nu a trecut, din cauza abținerilor consilierilor PSD și AUR. Amendamentul primarului Bogdan Loghin, care prevedea o subvenție de 350 lei și un preț final facturat populației de 355,78 lei/MWh, a obținut 8 voturi „pentru”, de la 7 consilieri PNL și social-democratul Romeo Galan. Ceilalți consilieri PSD și cei ai AUR s-au abținut. Proiectul inițial, care prevedea o subvenție de 296 lei, cu preț facturat de 409,78 lei/MWh, a întrunit doar 7 voturi „pentru”, de la consilierii PNL, și 7 abțineri din partea consilierilor PSD și AUR.

„În 15 zile se oprește gazul”

Directorul societății Servicii Comunale Rădăuți, Nistor Tatar, a explicat că blocajul din Consiliul Local lasă operatorul fără bază legală de facturare, în condițiile în care vechiul tarif a expirat la 30 octombrie, iar noua decizie a ANRE a venit cu un preț de producere mai mic.

„Începând de pe 1 noiembrie, societatea Servicii Comunale nu mai are preț pentru producerea energiei termice. Are preț doar pentru transport și nu vom putea factura luna aceasta fără preț. Prețul de producere valabil de la 1 noiembrie pe care l-am primit de la ANRE este cu 25 de lei mai mic față de cel care a fost în vară, iar cu TVA de 11% pentru populație este cu 94 de lei mai mic. Transportul și distribuția rămân la 160,5 lei”, a declarat Nistor Tatar.

Acesta a atras atenția asupra unui lanț de consecințe financiare și administrative imediate, agravate și de minivacanța de Sfântul Andrei și 1 Decembrie. În imposibilitatea de a emite facturi, societatea riscă să nu poată raporta producția și să nu își poată achita obligațiile fiscale, având de plată TVA în valoare de 350.000 de lei, ceea ce ar putea atrage un control ANAF.

De asemenea, există risc de sistare a furnizării gazului. „Există riscul să nu putem plăti factura furnizorului de gaz. Dacă nu plătim, în 15 zile se oprește gazul. Acum avem niște facilități la termenele de plată, dar probabil o să intrăm pe rău-platnici și o să le pierdem. Până acum plăteam în avans, iar acum plătim în 15 zile din luna următoare”, a avertizat Tatar.

În același timp, Direcția de Asistență Socială nu poate procesa și înainta dosarele depuse de cetățeni pentru ajutoarele de încălzire, deoarece nu există un preț aprobat care să stea la baza calculelor.

„Nu cedez la șantaj. Îi voi trimite pe oameni la sediul PSD sau la prefectură”

Primarul municipiului Rădăuți, Bogdan Loghin, îi acuză pe consilierii PSD că pun interesele politice și dorința de a obține funcții în Adunarea Generală a Acționarilor (AGA) de la Servicii Comunale mai presus de confortul cetățenilor. În acest context, Loghin l-a nominalizat și pe prefectul județului Suceava, Traian Andronachi. „Furnizarea căldurii și apei calde către rădăuțeni sunt puse în pericol de grupul PSD. Nu cred că o parte din rădăuțeni au votat PSD ca să fie lăsați în frig doar pentru încercările lor disperate de a ocupa anumite funcții. Am venit cu un amendament prin care bugetul primăriei ar fi suplimentat subvenția cu încă 2,63 milioane de lei, ajungând la peste 10 milioane de lei pe an, adică 2 milioane de euro. Nu s-a dorit”, a afirmat Bogdan Loghin.

Primarul susține că blocajul este orchestrat politic pentru a forța numiri în structurile de conducere ale societății de termoficare. „Chiar în ședință ni s-a reproșat că nu au oameni în AGA la Servicii Comunale. Am ascultat pe hol, în pauză, că și domnul prefect Traian Andronachi i-a consultat prin telefon și le-a cerut aceste lucruri. Îmi pare foarte rău că sunt primar într-un județ ca Suceava, unde prefectul, în loc să deblocheze situații de genul acesta, girează pentru a se bloca, sperând că prin acest șantaj vor ocupa vreo funcție prin AGA. Spun în continuare că nu cedez la șantaj”, a declarat Loghin.

Primarul a mai spus că, în cazul în care Direcția de Asistență Socială nu va putea acorda ajutoarele de încălzire, îi va îndruma pe cetățenii afectați să ceară explicații direct reprezentanților PSD și prefectului Traian Andronachi.