Primarul Bogdan Loghin a premiat 13 cupluri din Rădăuți care au împlinit 50 de ani de căsătorie

13 familii din municipiul Rădăuți au fost sărbătorite pentru împlinirea a 50 de ani de căsătorie. La finalul săptămânii trecute, primarul municipiului Rădăuți, Bogdan Loghin, a fost alături de cele 13 cupluri care au ajuns la această aniversare specială și le-a oferit flori, diplome și un premiu din partea Primăriei și Consiliului Local, în semn de apreciere pentru exemplul pe care îl reprezintă pentru comunitate.

Bogdan Loghin a subliniat că o jumătate de secol petrecut împreună înseamnă mai mult decât o aniversare, fiind rezultatul unei vieți construite cu iubire, răbdare, respect și încredere.

„50 de ani de căsătorie înseamnă o viață construită împreună. Înseamnă iubire, răbdare, respect, încredere și puterea de a rămâne unul lângă celălalt, indiferent de încercările vieții. Este, poate, una dintre cele mai frumoase lecții pe care generațiile tinere le pot primi”, a transmis Loghin. El a arătat că momentul a fost transformat într-o adevărată sărbătoare pentru seniorii comunității, ale căror povești de viață reprezintă un exemplu de statornicie și devotament.

„Am transformat această lecție într-o zi de sărbătoare și ne-am bucurat alături de seniorii comunității noastre, cei care ne demonstrează că dragostea adevărată se măsoară în ani, în amintiri și în drumuri parcurse împreună”, a mai declarat edilul.

Cele 13 cupluri au primit felicitări și mesaje de apreciere, iar întâlnirea a fost una încărcată de emoție. Bogdan Loghin a adăugat că premierea acestor cupluri are drept scop recunoașterea familiilor care, timp de cinci decenii, au rămas împreună și au contribuit, prin povestea lor, la viața comunității rădăuțene.

„Vă mulțumim pentru tot ceea ce reprezentați pentru comunitatea noastră și pentru că, prin povestea dumneavoastră, ne reamintiți cât de frumos poate fi un «împreună» care durează o viață”, a spus Bogdan Loghin.

La final, primarul le-a urat tuturor celor 13 familii multă sănătate, liniște și cât mai multe momente frumoase petrecute împreună.