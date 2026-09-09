Primarul Adrian Popoiu anunță noi lucrări de modernizare a unor străzi și construcție de trotuare în orașul Siret

Primarul din Siret, Adrian Popoiu, a anunțat că la începutul acestei săptămâni a semnat contractul de execuție a lucrărilor de construcții pentru un proiect finanțat din fonduri europene prin Programul Regional Nord Est 2021-2027, prioritatea 4 “O regiune cu o mobilitate mai durabilă”. Adrian Popoiu a precizat că în cadrul proiectului sunt incluse lucrări de modernizare a DJ 291 A, din strada Unirii, precum și pe strada Lațcu Vodă până în apropierea cartierului Mănăstioara. Popoiu a mai precizat că prin același proiect se vor moderniza și trotuarele de pe strada Alexandru cel Bun, se vor construi trotuare de la școala gimnazială și până la Biserica Sfânta Treime. Nu în ultimul rând, pe strada Sucevei, în spatele Colegiului Tehnic „Lațcu Vodă”, se va construi o parcare și o stație terminus pentru autobuzele electrice.

Primarul din Siret a arătat că lucrările vor fi finalizate în termen de șase luni, cu precizarea că dacă în condițiile în care pe perioada iernii nu se va putea asfalta, acest lucru se va realiza primăvara anului viitor.