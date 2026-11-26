Primăria Voitinel a început implementarea unui proiect cu finanțare europeană prin care în această comună se va construi o școală nouă. Primărița din Voitinel, Maria Pleșca, a precizat că această investiție este extrem de necesară în contextul creșterii constante a numărului de elevi din localitate.

Maria Pleșca spune că lucrările au început în luna august a acestui an și au înregistrat progrese semnificative, estimând că noua școală ar putea fi dată în folosință în septembrie anul viitor.

Primarul comunei Voitinel a declarat că în prezent constructorul lucrează la finalizarea plăcii clădirii, urmând ca, după decofrare, să înceapă lucrările la acoperiș și la tâmplărie.

„Constructorul a început în luna august, când am dat ordinul de începere a lucrărilor. În momentul de față suntem la stadiul de placă. Finalizăm această etapă, iar în următoarele zile, după decofrare, se va trece urgent la acoperiș și la tâmplărie. Anul viitor, preconizăm ca în septembrie să oferim această școală copiilor”, a precizat Maria Pleșca.

Noua unitate de învățământ va avea șapte săli de clasă, un cabinet medical, un teren de sport și spații verzi, fiind destinată ciclului primar, clasele I-IV. Maria Pleșca a precizat că valoarea investiției este de aproximativ 1,7 milioane de euro, proiectul fiind finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională.

Ea a subliniat că investiția este una extrem de necesară, în condițiile în care comuna Voitinel are nevoie de mai multe spații pentru educație. „Este un proiect extrem de necesar și chiar urgent trebuia să demarăm această investiție. Ne pare rău că finanțarea europeană pentru acest proiect a fost de doar 1,5 milioane de euro, pentru că ar fi fost nevoie de o școală mult mai mare, cu mult mai multe clase. Chiar dacă am inaugurat recent un nou corp de școală, realizat prin PNRR, nu am reușit să asigurăm încă funcționarea unității de învățământ într-un singur schimb. Încă lucrăm în două schimburi și avem în continuare mare nevoie de spații”, a explicat Maria Pleșca.

Ea a spus că obiectivul administrației locale este ca, odată cu extinderea infrastructurii școlare, activitatea didactică să se desfășoare într-un singur schimb, păstrând totodată suficiente săli de clasă pentru a face față creșterii numărului de elevi.

Potrivit primarului, în comuna Voitinel se înregistrează anual între 90 și 110 noi înscrieri în școli. Maria Pleșca a făcut referire și la evoluția demografică din comună, precizând că, dacă în anul 2004, când s-a înființat comuna, erau aproximativ 460 de copii, în prezent numărul acestora a ajuns la 1.137.

Ea a amintit că la finalul lunii septembrie a fost inaugurat un nou corp de clădire al Școlii Gimnaziale Voitinel, realizat în numai 11 luni, printr-o investiție de peste 8,7 milioane de lei, finanțată prin PNRR. În noua clădire, dotată cu săli moderne și facilități necesare desfășurării activității didactice, învață 375 de copii.