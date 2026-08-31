Primăria Vatra Moldoviței le solicită proprietarilor de terenuri din zona DN 17A să îndepărteze arborii care pot pune în pericol circulația rutieră

Primăria Vatra Moldoviței le solicită proprietarilor de terenuri și livezi din zona DN 17A să verifice de urgență arborii aflați în apropierea drumului național, după ce au fost identificate mai multe situații care pot pune în pericol siguranța circulației.

Avertismentul vizează zona cuprinsă între urcarea serpentinelor de la Ciumârna și Monumentul Palma, unde, în urma verificărilor efectuate de Secția Drumuri Naționale Câmpulung Moldovenesc, au fost identificați arbori aflați pe proprietăți private care prezintă risc pentru participanții la trafic.

Potrivit Primăriei Vatra Moldoviței, este vorba în special despre arbori uscați, înclinați, dezrădăcinați, rupți sau instabili, dar și despre exemplare ale căror crengi ori alte părți ale coronamentului se pot desprinde și ajunge pe partea carosabilă, pe acostament sau peste instalațiile și dotările aferente drumului național.

În aceste condiții, autoritățile locale le recomandă proprietarilor și deținătorilor de terenuri și livezi să verifice starea arborilor aflați în imediata vecinătate a DN 17A și să ia măsurile necesare pentru îndepărtarea celor care reprezintă un pericol.

Primăria Vatra Moldoviței a arătat că responsabilitatea pentru îndepărtarea arborilor revine proprietarilor sau deținătorilor acestora, însă lucrările trebuie realizate cu respectarea legislației în vigoare privind regimul silvic, protecția fondului forestier și regimul arborilor aflați pe proprietăți private, precum și cu obținerea avizelor și aprobărilor prevăzute de lege, după caz.

„Se solicită acordarea unei atenții deosebite arborilor aflați în imediata vecinătate a platformei drumului, care prezintă risc de cădere pe partea carosabilă, întrucât măsurile solicitate au caracter preventiv și urmăresc evitarea producerii unor accidente și asigurarea siguranței tuturor participanților la trafi”, se arată într-o informare a Primăriei Vatra Moldoviței. Autoritățile locale recomandă tuturor proprietarilor sau deținătorilor din zona menționată să verifice cu celeritate arborii aflați în apropierea DN 17A și să întreprindă demersurile legale necesare pentru înlăturarea situațiilor care pot pune în pericol circulația rutieră.