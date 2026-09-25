Primăria Suceava vinde terenuri și apartamente ANL

Municipalitatea suceveană continuă procesul de valorificare și trecere în proprietate privată a unor active imobiliare solicitate de cetățeni. Pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local din 30 septembrie 2026 se află o serie de proiecte de hotărâre care vizează vânzarea unor parcele de teren atribuite inițial în baza Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea de case, dar și a mai multor apartamente edificate prin programul Agenției Naționale pentru Locuințe (ANL).

Tinerii care au finalizat construcția caselor pe terenurile primite în folosință gratuită au dreptul legal de a solicita cumpărarea acestora, prețurile fiind stabilite prin rapoarte de evaluare tehnică întocmite de experți autorizați ANEVAR. În acest lot se regăsesc trei amplasamente, fiecare având o suprafață standard de 300 mp. În cartierul Europa, pe Dealul Tătărași, pe strada Viena nr. 24, o parcelă de 300 mp este propusă spre vânzare directă la prețul de 100.400 lei, echivalentul a 19.100 euro, exclusiv TVA.

În zona Burdujeni, pe Dealul Mănăstirii, în cartierul Tinereții, pe strada Mircea Hrișcă nr. 63, o parcelă similară de 300 mp, pe care este ridicată o locuință cu regim de înălțime Dp+P+M, are un preț aprobat de 30.000 lei, echivalentul a 5.700 euro, exclusiv TVA. Tot pe strada Mircea Hrișcă, în apropiere, tot o parcelă de 300 mp, ce deservește o locuință S+P+M cu garaj, este evaluată identic, la suma de 30.000 lei.

Sumele obținute din vânzarea acestor terenuri din domeniul privat al municipiului trebuie achitate integral de către cumpărători înainte de semnarea contractelor în formă autentică la notar.

Apartamentele ANL, pe străzile Privighetorii, 1 Decembrie și Rusu Arbore

În paralel, chiriașii unor locuințe destinate tinerilor, construite prin programul ANL, au solicitat cumpărarea apartamentelor în care locuiesc. Prețul final de vânzare este calculat printr-o formulă care pornește de la valoarea inițială de investiție a blocului, comunicată de ANL la darea în folosință, diminuată cu amortizarea și chiriile reținute ca recuperare a investiției, actualizată cu rata inflației și ponderată cu coeficientul specific municipiului Suceava, localitate de rangul II, coeficient 0,90.

Proiectele de pe ordinea de zi vizează mai multe imobile. Un apartament pe strada Privighetorii nr. 3A, în Burdujeni, situat la etajul trei, compus din 2 camere și dependințe, cu o suprafață construită totală de 96,66 mp, este vândut cu suma de 187.105,52 lei.

Un apartament cu 2 camere, cu suprafața de 63,3 mp, situat într-un bloc la etajul 7, pe Bulevardul 1 Decembrie 1918, în zona Metro, este scos la vânzare pentru suma de 147.225,56 lei. În acest caz, fiind vorba despre un bloc finalizat dintr-o structură anterior neterminată, 80% din sumă revine ANL, iar 20% se face venit la bugetul local. Cumpărătorul va achita bunul în rate lunare egale, pe maximum 25 de ani, cu un avans minim de 15%.

Pe strada Pictor Șerban Rusu Arbore, în Obcini/Metro, un apartament situat la parter, cu 2 camere și dependințe și o suprafață construită desfășurată de 88,34 mp, s-a evaluat la prețul final de 227.243,42 lei, aprobat cu plata în rate pe 25 de ani. În cadrul aceluiași imobil, un alt apartament, cu o suprafață construită totală de 85,26 mp, este vândut pentru suma de 204.545,82 lei (plată în rate). Tot în blocul respectiv, la etajul 1, un apartament compus dintr-o singură cameră și dependințe, cu o suprafață construită de 61,52 mp, are un preț de achiziție stabilit la 145.459,04 lei, aprobat de asemenea pentru plata eșalonată în rate.

Toate cheltuielile notariale și cele legate de publicitatea imobiliară vor fi suportate integral de noii proprietari, iar contractele vor fi perfectate în termen de maximum 90 de zile de la aprobarea hotărârilor.