Consiliul Local al municipiului Suceava va dezbate în ședința de vineri, 27 noiembrie, proiectul de rectificare a bugetului general pe anul 2026, impus de diminuarea cu 13,111 milioane de lei a cotelor defalcate din impozitul pe venit comunicate de Finanțe. Pentru a echilibra bugetul și a asigura serviciile de bază până la finalul anului, municipalitatea reduce creditele bugetare cu aproape 15 milioane de lei, amânând o serie de achiziții și lucrări pentru 2027, și apelează la fondul de rezervă pentru plata gunoiului.

Potrivit referatului de aprobare semnat de primarul Vasile Rîmbu, ajustarea bugetară este obligatorie ca urmare a rectificării bugetului de stat prin OUG nr. 41/2026 și a restricțiilor impuse de OUG nr. 43/2026. Deși Suceava primește în plus 1,115 milioane de lei din sume defalcate din TVA, bani cu destinație specială pentru învățământ și asistență socială, pierderea de peste 13,1 milioane de lei din impozitul pe venit obligă administrația locală să taie 8,36 milioane de lei de la secțiunea de funcționare și 6,57 milioane de lei de la dezvoltare.

La secțiunea de funcționare, cea mai mare reducere vizează capitolul transport în comun, de unde se taie 5 milioane de lei, urmat de serviciile în domeniul locuinței și dezvoltării comunale, cu minus 902.900 lei și autorități executive, cu minus 800.000 lei. De asemenea, sunt diminuate fondurile pentru instituțiile de spectacole, unde se reduc cu 293.000 lei, asistență socială – mai puțin cu 224.200 lei, Poliția Locală – scădere de 180.000 lei și sport – reducere de 167.950 lei.

Pe partea de dezvoltare și investiții, municipalitatea renunță în acest an la achiziția a trei autoutilitare pentru Poliția Locală, care înseamnă 590.000 lei, a unui pachet de camere video corporale – reducere de 115.000 lei și a unor drone, scădere de 30.000 lei. Totodată, se elimină din lista de investiții a primăriei echipamente IT și foto-video – stații de lucru, camere mirrorless, obiectiv foto, stabilizator, licențe software, și sunt amânate pentru 2027 studiile de fezabilitate, expertizele și studiile topografice și geotehnice pentru modernizarea a peste 20 de străzi din oraș, printre care Petru Comărnescu, Traian Popovici, Nichita Stănescu, Traian Vuia, Mihail Kogălniceanu, Mirăuților, Roma sau Platoului.

Tot la investiții, se amână extinderea canalizării menajere pe strada Plevnei, de unde se iau 375.000 lei, se reduc sumele alocate anul acesta pentru canalizarea pluvială de pe Cuza Vodă, pentru care era prevăzuta suma de 550.000 lei, pentru insulele ecologice digitalizate și centrele de aport voluntar, de unde se taie 564.000 lei și pentru transportul public ecologic metropolitan, unde se face o reducere de 1,6 milioane de lei. La rândul său, Teatrul Municipal „Matei Vișniec” a solicitat o diminuare a bugetului de dezvoltare cu 661.000 de lei, renunțând la achiziția unor echipamente de scenă – consolă de lumini, videoproiector, cameră video, în paralel cu reducerea cu 1,05 milioane de lei a fondurilor pentru reabilitarea clădirii teatrului.

Unde merg banii: 5,2 milioane pentru salubrizare, iluminat public și creșa nouă din Burdujeni

Resursele disponibilizate, alături de alocarea a 4.000.000 de lei din fondul de rezervă bugetară la dispoziția autorităților locale, sunt direcționate cu prioritate către acoperirea cheltuielilor curente indispensabile până la 31 decembrie. Cea mai mare sumă, de 5,202 milioane de lei, merge către serviciile de salubrizare, respectiv colectarea, transportul și depozitarea deșeurilor, pentru a evita întreruperea activității. Alți 950.000 de lei sunt alocați pentru asigurarea continuității iluminatului public.

În domeniul educației, pe lângă sumele venite de la centru, adică 46.000 lei pentru GPN Obcini, 173.000 lei la Școala „Grigore Ghica Voievod” pentru elevii cu cerințe educaționale speciale și 686.000 lei pentru învățământul particular și confesional, bugetul local suplimentează cu 90.000 de lei fondurile Grădiniței „Așchiuță” și cu 150.000 de lei pe cele ale Grădiniței cu Program Normal „Obcini”. Acești din urmă bani sunt necesari pentru deschiderea, începând cu 2 decembrie 2026, a noii creșe de pe strada Mircea Hrișcă, din cartierul Burdujeni, unde vor fi înscriși peste 100 de copii.

Totodată, în lista de investiții sunt introduse două lucrări urgente de consolidare: consolidarea taluzului de pe strada Madrid, în cartierul Europa, pentru care se alocă 304.300 lei, și realizarea unui zid de sprijin pe strada Samuil Isopescu, adiacent Colegiului Tehnic „Samuil Isopescu”, pentru care se acordă 440.500 lei. De asemenea, trei unități de învățământ – Colegiul Național „Petru Rareș”, Liceul cu Program Sportiv și Școala Gimnazială „Ion Creangă” – își majorează bugetele din venituri proprii cu un total de 184.030 de lei, bani proveniți în principal din contribuțiile elevilor pentru internate și cantine.