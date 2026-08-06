Primăria Suceava stinge lumina pe timp de noapte

Municipiul Suceava adoptă măsuri de economisire a energiei electrice. Decizia vine în contextul deficitului energetic înregistrat la nivel național și al necesității de a proteja sistemul energetic național. Reprezentanții municipalității au anunțat, joi dimineață, măsuri care vizează atât iluminatul public și ambiental, cât și activitatea de transport în comun.

Planul de optimizare a consumului energetic se aplică în primul rând asupra iluminatului ornamental și de agrement din oraș. Potrivit municipalității, iluminatul sediului Primăriei Suceava va fi oprit complet pe parcursul nopții. Măsuri similare se vor aplica și în zonele de petrecere a timpului liber. Astfel, luminile din Parcul Tătărași, dar și iluminatul ambiental din zona de agrement a râului Suceava vor fi stinse în fiecare noapte, imediat după ora 00:00.

În interiorul tuturor clădirilor publice din subordinea primăriei, iluminatul va fi limitat în afara orelor de program, iar echipamentele electrice neesențiale vor fi scoase din funcțiune în perioadele de vârf de consum.

Iluminat stradal redus și restricții la încărcarea mașinilor electrice

Sucevenii vor simți schimbarea și pe străzi. În intervalul orar 21:00 – 00:00, iluminatul stradal va funcționa la o intensitate redusă la 75%. Ulterior, între orele 00:00 și 05:00, lumina de pe arterele rutiere va scădea la jumătate din capacitate. Reprezentanții primăriei menționează că această reducere de 50% din a doua parte a nopții se aplică deja încă din anul 2019, fiind operată prin sistemul automat de telegestiune care coordonează cele peste 7.000 de corpuri de iluminat tip LED din oraș.

Totodată, municipalitatea face un apel la responsabilitate și în sectorul privat: încărcarea mașinilor electrice va trebui evitată în intervalul critic de seară, respectiv între orele 19:00 și 23:00.

Autobuzele electrice își modifică programul de încărcare

Restricțiile energetice modifică și activitatea societății de transport public local (TPL) Suceava. Pentru a nu pune presiune pe rețeaua electrică, încărcarea autobuzelor electrice în autobaze va fi suspendată în intervalele de vârf național: dimineața între orele 07:00 – 10:00 și seara în intervalul extins 16:00 – 23:00.

Autobuzele vor fi alimentate după un nou grafic, exclusiv în perioadele cu consum general redus. Încărcarea principală se va muta pe timp de noapte, iar alimentarea secundară se va efectua în intervalul orar 10:00 – 16:00. Această fereastră din timpul zilei a fost aleasă pentru a profita de producția ridicată de energie provenită din surse fotovoltaice.

Autoritățile locale dau asigurări că vor monitoriza permanent consumurile energetice din municipiu și anunță că măsurile vor fi adaptate sau modificate în perioada următoare, în funcție de evoluția situației energetice de la nivel național.