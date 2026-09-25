Primăria Suceava scoate la licitație mașinile abandonate sau fără stăpân

Străzile municipiului Suceava scapă de o parte importantă din rablele care ocupau abuziv locurile de parcare și spațiile verzi din cartiere. Un proiect de hotărâre inițiat de primarul Vasile Rîmbu propune valorificarea prin licitație publică deschisă a unui prim lot de 32 de autovehicule abandonate sau fără stăpân. Proiectul de act normativ va fi supus aprobării Consiliului Local în ședința din 30 septembrie a.c.. Măsura aplică legislația națională privind vehiculele fără stăpân, toate mașinile incluse în pachet trecând în proprietatea privată a municipalității prin dispoziție a primarului, după ce deținătorii lor au ignorat somațiile oficiale.

Stocul confiscat este extrem de diversificat și cuprinde modele ce prezintă un grad avansat de uzură, fiind considerate nefuncționale. Printre cele mai notabile exemple din lot se află mașini din gama premium sau mărci germane cunoscute, cum ar fi un autoturism Mercedes de culoare gri înmatriculat în Dolj, o Honda verde, un Chrysler roșu și un număr mare de vehicule din grupul Volkswagen. Printre acestea din urmă se regăsesc un model Passat, un Volkswagen înmatriculat în Cluj și un Volkswagen Polo maro degradat, care nu mai posedă plăcuțe de înmatriculare.

În aceeași situație se află și mărci utilizate pe scară largă, fiind inventariate mai multe autoturisme Dacia de culoare albă sau roșie, modele Ford Mondeo și Ford Transit, autoturisme Seat, Opel Astra, Peugeot sau Renault Scenic. Lista este completată de vehicule utilitare și o semiremorcă. Toate aceste bunuri mobile au fost deja transportate și sunt centralizate în depozitul special amenajat din cadrul Stației de Tratare a Apei Dragomirna.

Mașini din alte localități și județe, abandonate în Suceava

Analiza lotului de vehicule scoase la licitație scoate în evidență că problema mașinilor uitate pe domeniul public depășește granițele municipiului. Din cele 32 de vehicule intrate în proprietatea privată a localității, o parte semnificativă provine de la deținători legali care nu locuiesc sau nu au sediul în Suceava. Sunt persoane fizice, societăți comerciale, firme de insolvență sau chiar birouri executorii din diverse localități ale județului, cum ar fi Dumbrăveni, Rădăuți ori Slatina, dar și din cu totul alte colțuri ale țării. În inventar apar autovehicule înmatriculate sau deținute de entități din județele Iași, Botoșani, Neamț, Bacău, Cluj, Dolj și din București.

Mai mult decât atât, fenomenul nepăsării este accentuat de faptul că aproape un sfert din mașinile ridicate au fost pur și simplu abandonate fără plăcuțe de înmatriculare pe străzile orașului. În această situație se află șapte autoturisme, marea majoritate din grupul Volkswagen, dar și mărci precum Mazda sau Ford Mondeo, care au fost ridicate de pe spațiile publice fără niciun element vizibil de identificare.

Procedura de licitație

Pentru demararea vânzării, municipalitatea suceveană va contracta un serviciu de evaluare autorizat. Evaluatorul va stabili prețul minim de pornire pentru fiecare vehicul în parte, ținând cont de starea fizică a bunului, de perioada de folosință și de prețul pieței pentru modele similare. Procedura de licitație deschisă cu strigare va fi guvernată de un set de reguli stricte și termene clare, descrise în caietul de sarcini al proiectului. Promovarea evenimentului se va face public cu cel puțin 15 zile înainte, prin intermediul paginii de internet a instituției și în presă, oferind detalii despre prețurile stabilite și locul de vizionare.

Persoanele fizice și juridice interesate să cumpere aceste mașini le pot viziona la Uzina de Apă Dragomirna cu 5 zile înainte de data licitației, în intervalul orar 09:00-15:00, pe baza unui proces-verbal de inspecție semnat cu gestionarul. Pentru a fi admiși la procedură, potențialii cumpărători trebuie să depună dosarul complet cu cel mult 5 zile înainte și să achite o garanție de participare în valoare de 500 de lei la casieria primăriei.

Ședința se va desfășura doar dacă există minimum doi participanți înscriși. Președintele comisiei va anunța prețul inițial de pornire și valoarea salturilor de supralicitare, bunul fiind adjudecat în favoarea persoanei care oferă cea mai mare sumă la a treia strigare. Câștigătorul va trebui să semneze contractul și să achite integral prețul în cel mult 10 zile calendaristice de la adjudecare. Tot în termen de 10 zile, cumpărătorul trebuie să ridice și să transporte vehiculul din incinta stației Dragomirna, pe propria cheltuială.

O prevedere importantă a acestui regulament vizează curățarea stocurilor în cazul în care anumite mașini nu își găsesc cumpărători. Dacă o licitație eșuează din lipsă de ofertanți, aceasta se va repeta în fiecare zi de miercuri, după o perioadă de cel puțin 5 zile, prețul inițial fiind diminuat cu 20% la a doua încercare și cu 40% la a treia. În situația în care un vehicul nu este adjudecat nici după aceste reduceri succesive, municipalitatea nu va păstra bunul pe stoc. Acesta va fi declarat deșeu și va fi predat, cu aprobarea Consiliului Local, unei unități autorizate de colectare și valorificare a deșeurilor pentru a fi distrus și reciclat.