Primăria Suceava renunță la achiziția de drone, înlocuindu-le cu toalete publice și vidanje

În ședința de Consiliu Local de vineri, 28 august, o primă modificare adusă proiectelor de pe ordinea de zi a fost cea a alocării de 250.000 de lei pentru achiziția de drone care să fie folosite de Poliția Locală în diverse situații. Primarul Vasile Rîmbu a anunțat că în urma ”emoțiilor declanșate de anunțul achiziției de drone care ar fi ajuns în dotarea Poliției Locale, am decis să redistribui sumele pentru achiziția de toalete ecologice mobile și vidanje. Acestea le vom amplasa în locurile aglomerate unde sunt necesare astfel de facilități pentru populație și avem în vedere și dotarea celor 5 parcuri care vor fi modernizate în municipiu cu toalete performante, cu autocurățare. Deci, de la drone la toalete și vidanje!”