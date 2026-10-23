Primăria Suceava propune un nou regulament pentru parcările cu plată, cu tarife de 100 și 500 lei

În condițiile în care abonamentele pentru parcările din municipiul Suceava au stârnit numeroase discuții și lupte aprinse în Consiliul Local, unde un grup de consilieri a propus deja un proiect pentru reducerea tarifelor la 100 de lei, executivul local propune un nou regulament de funcționare a serviciului parcări cu plată.

Acesta a fost afișat vineri, 23 octombrie, pe site-ul municipalității.

”Având în vedere aplicarea celor două regulamente care au funcționat și încă mai funcționează, prin care s-au atribuit individual locuri de parcare la un tarif de 500 de lei/an, solicitarea reducerii acestui la suma de 100 lei/an, insistența cetățenilor deținători de abonamente pentru un loc de parcare atribuit individual și nu în ultimul rând necesitatea stringentă de construire de noi locuri de parcare, am propus următoarele tarife:

– 100 lei/an fără loc rezervat

– 500 lei/an cu loc rezervat, cu plăcuță.

Facem mențiunea că am procedat la zonarea locurile de parcare în parcări publice și parcări mixte.

Zonarea se referă la aria de cuprindere a străzilor care sunt arondate fiecărei zone în parte și în care solicitanții de abonamente de 100 lei pot parca, fără a avea loc rezervat”, au transmis reprezentanții municipalității sucevene.

Cetățenii care au deja locuri de parcare atribuite beneficiază în continuare de efectele abonamentului deja obținut, până la expirarea acestuia, cu posibilitatea de a solicita prelungirea, cu obligația îndeplinirii condițiilor stabilite în regulament.

”La atribuirea locurilor de parcare individualizate se va reveni la practica din primul regulament al parcărilor de reședință (cel care a fost atacat în instanță de Prefectură și suspendat) ca fiecare familie să beneficieze de un singur loc de parcare.

Ulterior, în funcție de locurile de parcare disponibile, vor putea să fie alocate abonamente și pentru al doilea autoturism aparținând aceleiași familii”, au precizat reprezentanții administrației locale.

Conform acestora, necesitatea elaborării unui nou regulament are următoarele argumente:

”- Solicitarea imperativă a cetățenilor din municipiul Suceava care locuiesc în zonele în care au fost construite, reabilitate și amenajate locuri de parcare, de obținere de abonamente prin atribuire individuala a locurilor de parcare;

– Asigurarea ordinii în gestionarea locurilor de parcare prin eliminarea autoturismelor abandonate, fără stăpân sau a celor aparținând altor cetățeni din afara municipiului Suceava;

– Atribuirea locurilor de parcare în funcție de reguli clar stabilite, având în vedere numărul de locuri de parcare atribuite (aproximativ 9500 de locuri existente și în execuție cu finalizare până la sfârșitul anului) comparativ cu numărul autoturismelor, proprietate a cetățenilor din municipiul Suceava (peste 60 de mii);

– Costurile necesare construirii, reabilitării sau a reamenajării unui loc de parcare. În ultimii doi ani, când s-au creat aproximativ 3000 noi locuri de parcare, efortul financiar al municipalității a fost de aproximativ 50.000.000 de lei. Rezultă că un loc de parcare necesită un cost de aproximativ 17.000 de lei (a se vedea în câți ani se recuperează investiția);

– Cheltuielile ulterioare efectuate cu salubrizarea parcărilor (măturat, stropit, spălat, deszăpezit etc);

– Cheltuielile cu iluminatul parcărilor;

– Cheltuielile cu funcționarea serviciului de gestionare a parcărilor;

– Cheltuielile cu semnalizarea și marcarea locurilor de parcare;

– Stabilirea în funcție de acești factori a tarifelor de parcare, care să ofere posibilitatea de a întreține sistemul de parcare existent, dar și pentru construirea de noi locuri de parcare.

Rămâne de văzut ce se va decide în Consiliul Local, în condițiile în care sunt deja două propuneri care vizează aceeași temă, a locurilor de parcare.