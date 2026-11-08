Primăria Suceava începe emiterea abonamentelor de parcare pentru două zone din cartierul Burdujeni

Primăria Suceava a anunțat că va începe emiterea abonamentelor de parcare pentru două zone din cartierul Burdujeni (Cuza Vodă 3), pe străzile Grigore Antipa și Iacob Zadik. Abonamentele se vor emite începând cu data de 13 noiembrie 2026, iar depunerea cererilor se va face începând cu ora 14:00. Cererile se depun exclusiv online pe platforma parcari.primariasv.ro.

Locurile de parcare se vor procesa în ordinea depunerilor cererilor, iar harta zonei și a locurilor de parcare este disponibilă pe aceeași platformă. Pentru obținerea abonamentului, pe platformă trebuie încărcate cartea de identitate, cu domiciliul sau reședința în apropierea parcajului, precum și certificatul de înmatriculare al autoturismului, din care să rezulte că solicitantul este proprietar sau utilizator.

Solicitantul trebuie să aibă taxele și impozitele locale achitate la zi, verificarea acestei situații urmând că fie făcută de către personalul Serviciului Parcări, ulterior depunerii cererii.

Informații suplimentare pot fi obținute la e-mail: parcaresv@primariasv.ro sau telefonic la numărul 0725.055.135.