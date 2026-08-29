Primăria Suceava anunță că cererile pentru abonamentele de parcare din zona Lazăr Vicol – Zorilor se pot depune începând cu 4 septembrie

Primăria Suceava a anunțat că va începe procedura de emitere a abonamentelor de parcare pentru zona Lazăr Vicol – Zorilor. Depunerea cererilor se va face exclusiv online, pe platforma dedicată parcărilor a municipalității, parcari.primariasv.ro, începând de vineri, 4 septembrie 2026, de la ora 14:00. Locurile de parcare vor fi procesate în ordinea depunerii cererilor. Harta zonei, precum și amplasarea locurilor de parcare disponibile pot fi consultate pe aceeași platformă.

Pentru obținerea unui abonament, solicitanții trebuie să încarce o serie de documente, respectiv cartea de identitate, din care să rezulte domiciliul sau reședința în apropierea parcajului, precum și certificatul de înmatriculare al autoturismului, din care să rezulte că solicitantul este proprietar sau utilizator al vehiculului.

O altă condiție este ca solicitantul să aibă achitate la zi taxele și impozitele locale. Verificarea acestei condiții va fi realizată de personalul Serviciului Parcări după depunerea cererii. Pentru informații suplimentare, cetățenii pot transmite solicitări la adresa de e-mail parcaresv@primariasv.ro sau pot contacta Serviciul Parcări la numărul de telefon 0725.055.135.