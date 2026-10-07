Primăria Suceava alocă 60 de mii de lei pentru studii tehnice ale unor ziduri de sprijin pe străzile Leca Morariu și Samoil Isopescu

Consilierii locali din municipiul Suceava sunt convocați luni, 12 octombrie a.c., să aprobe un proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local, pentru alocarea sumelor necesare pentru demararea procedurilor necesare construirii a două ziduri de sprijin pe străzile Leca Morariu și Samoil Isopescu. Lucrările au devenit vizibil necesare după demolarea garajelor.

Este vorba despre o sumă totală de 60 de mii de lei, din care 35 de mii de lei sunt alocați pentru studiul de fezabilitate al unui zid de sprijin pe strada Leca Morariu adiacent străzii Oituz și 25 de mii de lei pentru un obiectiv similar pe strada Samoil Isopescu adiacent Colegiului Tehnic ”Samuil Isopescu”.

Conform referatului anexat proiectului de hotărâre, zona respectivă de pe Leca Morariu este intens circulată, iar absența unui zid de sprijin ar afecta stabilitatea versantului din vecinătatea platformei stradale. Banii sunt necesari pentru studiul de fezabilitate, expertiza tehnică, studiul geotehnic și studiul topografic.

Zidul de sprijin de pe strada Samoil Isopescu este considerat, de asemenea, o prioritate de siguranță publică, dat fiind proximitatea unei instituții de învățământ frecventate zilnic de sute de elevi și profesori.

Fondurile provin dintr-o majorare a veniturilor proprii realizate din concesiuni și închirieri, mai exact din încasări suplimentare care au depășit estimările inițiale din bugetul aprobat pentru anul 2026. Acest indicator avea aprobat inițial un plafon de 7,17 milioane de lei, însă încasările suplimentare de 60 de mii de lei au permis transferul acestei sume către secțiunea de dezvoltare.

Această alocare punctuală face parte dintr-o ajustare mai amplă a resurselor financiare ale orașului. Totalul veniturilor bugetului local pentru anul 2026 se rectifică de la 774,26 milioane de lei la 774,32 milioane de lei. La nivelul cheltuielilor totale, suma ajunge la 781,32 milioane de lei, diferența fiind acoperită conform regulilor execuției bugetare din excedentul anilor precedenți.

În ceea ce privește cele două ziduri de sprijin, după finalizarea studiilor de fezabilitate, municipalitatea va trebui să găsească fonduri pentru consolidarea versanților de pe străzile respective și pentru turnarea pereților de sprijin și să scoată la licitație contractele de execuție a lucrărilor propriu-zise.